Daniil Medvedev - Dalibor Svrcina, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Daniil Medvedev - Dalibor Svrcina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Shanghai Rolex Masters
Daniil Medvedev - Dalibor Svrcina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 12 octubre 2026 8:01
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Madrid, 12 de octubre de 2026.

El tenista Ruso Daniil Medvedev(5) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista checo Dalibor Svrcina(126) este lunes no antes de las 09:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/10/2025 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Dalibor Svrcina 0-2 (1-6, 1-6) Daniil Medvedev
30/07/2025 Canadian Open (Treintaidosavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (7-6, 6-4) Dalibor Svrcina

Últimos Resultados de Daniil Medvedev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Daniil Medvedev 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) Jan-Lennard Struff
05/10/2026 China Open (Semifinal) Novak Djokovic 1-0 (7-5, 5-3) Daniil Medvedev
04/10/2026 China Open (Cuartos de final) Daniil Medvedev 2-0 (7-6, 6-3) Francisco Cerundolo
03/10/2026 China Open (Octavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 6-3) Jan-Lennard Struff
02/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 6-2) Pablo Carreno Busta

Últimos Resultados de Dalibor Svrcina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Dalibor Svrcina 2-1 (6-3, 3-6, 7-5) Tomas Etcheverry
08/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Cameron Norrie 1-2 (3-6, 6-3, 4-6) Dalibor Svrcina
06/10/2026 Shanghai Rolex Masters, Qualification (Sin Definir) Yoshihito Nishioka 0-0 (2-5) Dalibor Svrcina
05/10/2026 Shanghai Rolex Masters, Qualification (Sin Definir) Billy Harris 1-2 (6-4, 6-7, 5-7) Dalibor Svrcina
30/09/2026 Jingshan (Dieciseisavos de final) Marat Sharipov 2-1 (3-6, 6-3, 6-1) Dalibor Svrcina
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