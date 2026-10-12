Daniil Medvedev - Dalibor Svrcina, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Daniil Medvedev - Dalibor Svrcina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de octubre de 2026.
El tenista Ruso Daniil Medvedev(5) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista checo Dalibor Svrcina(126) este lunes no antes de las 09:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/10/2025
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Dalibor Svrcina
| 0-2 (1-6, 1-6)
| Daniil Medvedev
|30/07/2025
| Canadian Open (Treintaidosavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Dalibor Svrcina
Últimos Resultados de Daniil Medvedev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-3)
| Jan-Lennard Struff
|05/10/2026
| China Open (Semifinal)
| Novak Djokovic
| 1-0 (7-5, 5-3)
| Daniil Medvedev
|04/10/2026
| China Open (Cuartos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Francisco Cerundolo
|03/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Jan-Lennard Struff
|02/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Pablo Carreno Busta
Últimos Resultados de Dalibor Svrcina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Dalibor Svrcina
| 2-1 (6-3, 3-6, 7-5)
| Tomas Etcheverry
|08/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final)
| Cameron Norrie
| 1-2 (3-6, 6-3, 4-6)
| Dalibor Svrcina
|06/10/2026
| Shanghai Rolex Masters, Qualification (Sin Definir)
| Yoshihito Nishioka
| 0-0 (2-5)
| Dalibor Svrcina
|05/10/2026
| Shanghai Rolex Masters, Qualification (Sin Definir)
| Billy Harris
| 1-2 (6-4, 6-7, 5-7)
| Dalibor Svrcina
|30/09/2026
| Jingshan (Dieciseisavos de final)
| Marat Sharipov
| 2-1 (3-6, 6-3, 6-1)
| Dalibor Svrcina