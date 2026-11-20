Daniil Medvedev - Frances Tiafoe: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de ATP Finals, Ivan Lendl Group - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de noviembre de 2026.
El tenista ruso Daniil Medvedev(5) se enfrenta en Round Robin del torneo ATP Finals, Ivan Lendl Group al tenista estadounidense Frances Tiafoe(8) este viernes no antes de las 20:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/09/2026
| US Open ATP (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 0-3 (6-7, 4-6, 6-7)
| Frances Tiafoe
|07/01/2026
| Brisbane International (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Frances Tiafoe
|21/09/2024
| Laver Cup (Final)
| Daniil Medvedev
| 1-2 (6-3, 4-6, 5-10)
| Frances Tiafoe
|18/03/2023
| BNP Paribas Open (Semifinal)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (7-5, 7-6)
| Frances Tiafoe
Últimos Resultados de Daniil Medvedev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/11/2026
| ATP World Tour Finals, Ivan Lendl Group (Round Robin)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Daniil Medvedev
|16/11/2026
| ATP World Tour Finals, Ivan Lendl Group (Round Robin)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Flavio Cobolli
|04/11/2026
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Ignacio Buse
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Daniil Medvedev
|31/10/2026
| Erste Bank Open (Semifinal)
| Daniil Medvedev
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Carlos Alcaraz
|30/10/2026
| Erste Bank Open (Cuartos de final)
| Adrian Mannarino
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Daniil Medvedev
Últimos Resultados de Frances Tiafoe
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/11/2026
| ATP World Tour Finals, Ivan Lendl Group (Round Robin)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (6-7, 0-6)
| Frances Tiafoe
|16/11/2026
| ATP World Tour Finals, Ivan Lendl Group (Round Robin)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Frances Tiafoe
|04/11/2026
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Quentin Halys
| 2-1 (6-3, 1-6, 7-6)
| Frances Tiafoe
|28/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 2-0 (7-6, 7-5)
| Frances Tiafoe
|11/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-1 (7-6, 4-6, 7-6)
| Frances Tiafoe