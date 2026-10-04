Daniil Medvedev - Francisco Cerundolo, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Daniil Medvedev - Francisco Cerundolo: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de China Open
Daniil Medvedev - Francisco Cerundolo: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 4 octubre 2026 9:32
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Madrid, 4 de octubre de 2026.

El tenista ruso Daniil Medvedev(6) se enfrenta en Cuartos de final del torneo China Open al tenista argentino Francisco Cerundolo(22) este domingo no antes de las 10:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Francisco Cerundolo 2-1 (6-0, 4-6, 7-5) Daniil Medvedev

Últimos Resultados de Daniil Medvedev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/10/2026 China Open (Octavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 6-3) Jan-Lennard Struff
02/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 6-2) Pablo Carreno Busta
29/09/2026 Hangzhou Open (Final) Daniil Medvedev 2-0 (7-5, 6-4) Andrey Rublev
28/09/2026 Hangzhou Open (Semifinal) Daniil Medvedev 2-0 (7-5, 6-4) Roman Safiullin
27/09/2026 Hangzhou Open (Cuartos de final) Daniil Medvedev 2-1 (6-3, 6-7, 6-3) Coleman Wong

Últimos Resultados de Francisco Cerundolo

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/10/2026 China Open (Octavos de final) Francisco Cerundolo 2-0 (6-3, 6-3) Jakub Mensik
01/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Botic van de Zandschulp 1-2 (7-5, 4-6, 3-6) Francisco Cerundolo
25/09/2026 Laver Cup (Final) Casper Ruud 2-1 (6-7, 6-4, 10-8) Francisco Cerundolo
19/09/2026 Davis Cup World Group 1 Main (Final) Francisco Cerundolo 2-0 (6-0, 6-4) Yanki Erel
07/09/2026 US Open ATP (Octavos de final) Francisco Cerundolo 1-3 (3-6, 6-4, 5-7, 5-7) Alexander Blockx
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