Daniil Medvedev - Francisco Cerundolo, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Daniil Medvedev - Francisco Cerundolo: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de octubre de 2026.
El tenista ruso Daniil Medvedev(6) se enfrenta en Cuartos de final del torneo China Open al tenista argentino Francisco Cerundolo(22) este domingo no antes de las 10:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 2-1 (6-0, 4-6, 7-5)
| Daniil Medvedev
Últimos Resultados de Daniil Medvedev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Jan-Lennard Struff
|02/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Pablo Carreno Busta
|29/09/2026
| Hangzhou Open (Final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Andrey Rublev
|28/09/2026
| Hangzhou Open (Semifinal)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Roman Safiullin
|27/09/2026
| Hangzhou Open (Cuartos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-1 (6-3, 6-7, 6-3)
| Coleman Wong
Últimos Resultados de Francisco Cerundolo
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Jakub Mensik
|01/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 1-2 (7-5, 4-6, 3-6)
| Francisco Cerundolo
|25/09/2026
| Laver Cup (Final)
| Casper Ruud
| 2-1 (6-7, 6-4, 10-8)
| Francisco Cerundolo
|19/09/2026
| Davis Cup World Group 1 Main (Final)
| Francisco Cerundolo
| 2-0 (6-0, 6-4)
| Yanki Erel
|07/09/2026
| US Open ATP (Octavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 1-3 (3-6, 6-4, 5-7, 5-7)
| Alexander Blockx