Daniil Medvedev - Marin Cilic, en directo hoy: sigue el partido de Libema Open

Daniil Medvedev - Marin Cilic: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Libema Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de junio de 2026.
El tenista Ruso Daniil Medvedev(8) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Libema Open al tenista Croata Marin Cilic(47) este viernes a las 18:00.
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-Últimos Resultados de Daniil Medvedev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/06/2026
| Libema Open (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-1 (6-3, 4-6, 7-6)
| Thijs Boogaard
|26/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Adam Walton
| 3-2 (6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4)
| Daniil Medvedev
|16/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Semifinal)
| Jannik Sinner
| 2-1 (6-2, 5-7, 6-4)
| Daniil Medvedev
|14/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final)
| Martin Landaluce
| 1-2 (6-1, 4-6, 5-7)
| Daniil Medvedev
|12/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Thiago Agustin Tirante
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Daniil Medvedev
-Últimos Resultados de Marin Cilic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/06/2026
| Libema Open (Octavos de final)
| Nuno Borges
| 1-2 (6-3, 6-7, 3-6)
| Marin Cilic
|08/06/2026
| Libema Open (Dieciseisavos de final)
| Marin Cilic
| 2-1 (6-7, 6-4, 7-5)
| Denis Shapovalov
|26/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Marin Cilic
| 0-3 (6-7, 2-6, 1-6)
| Moise Kouame
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Marin Cilic
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Martin Landaluce
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Marcos Giron
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Marin Cilic