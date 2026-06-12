Daniil Medvedev - Marin Cilic, en directo hoy: sigue el partido de Libema Open

Daniil Medvedev - Marin Cilic: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Libema Open
Daniil Medvedev - Marin Cilic: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Libema Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 12 junio 2026 17:39
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Madrid, 12 de junio de 2026.

El tenista Ruso Daniil Medvedev(8) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Libema Open al tenista Croata Marin Cilic(47) este viernes a las 18:00.

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No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Daniil Medvedev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/06/2026 Libema Open (Octavos de final) Daniil Medvedev 2-1 (6-3, 4-6, 7-6) Thijs Boogaard
26/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Adam Walton 3-2 (6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4) Daniil Medvedev
16/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Semifinal) Jannik Sinner 2-1 (6-2, 5-7, 6-4) Daniil Medvedev
14/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Martin Landaluce 1-2 (6-1, 4-6, 5-7) Daniil Medvedev
12/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Thiago Agustin Tirante 0-2 (3-6, 2-6) Daniil Medvedev

-Últimos Resultados de Marin Cilic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/06/2026 Libema Open (Octavos de final) Nuno Borges 1-2 (6-3, 6-7, 3-6) Marin Cilic
08/06/2026 Libema Open (Dieciseisavos de final) Marin Cilic 2-1 (6-7, 6-4, 7-5) Denis Shapovalov
26/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Marin Cilic 0-3 (6-7, 2-6, 1-6) Moise Kouame
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Marin Cilic 0-2 (4-6, 4-6) Martin Landaluce
07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Marcos Giron 0-2 (5-7, 4-6) Marin Cilic

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