Daniil Medvedev - Nikoloz Basilashvili, en directo hoy: sigue el partido de Almaty Open

Madrid, 25 de octubre de 2026.
El tenista ruso Daniil Medvedev(5) se enfrenta en Final del torneo Almaty Open al tenista georgiano Nikoloz Basilashvili(128) este domingo no antes de las 11:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Daniil Medvedev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/10/2026
| Almaty Open (Semifinal)
| Daniil Medvedev
| 1-0 (6-3, 0-0)
| Alexander Bublik
|23/10/2026
| Almaty Open (Cuartos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Terence Atmane
|22/10/2026
| Almaty Open (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Sho Shimabukuro
|17/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Semifinal)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Daniil Medvedev
|16/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-1 (6-3, 1-6, 6-3)
| Tommy Paul
Últimos Resultados de Nikoloz Basilashvili
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/10/2026
| Almaty Open (Semifinal)
| Nikoloz Basilashvili
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-3)
| Stefanos Tsitsipas
|23/10/2026
| Almaty Open (Cuartos de final)
| Nikoloz Basilashvili
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Adrian Mannarino
|21/10/2026
| Almaty Open (Octavos de final)
| Facundo Acosta
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Nikoloz Basilashvili
|19/10/2026
| Almaty Open (Dieciseisavos de final)
| Marin Cilic
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Nikoloz Basilashvili
|18/10/2026
| Almaty Open, Qualification (Cuartos de final)
| Adam Walton
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Nikoloz Basilashvili