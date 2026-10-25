Daniil Medvedev - Nikoloz Basilashvili, en directo hoy: sigue el partido de Almaty Open

Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 25 octubre 2026 11:37
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Madrid, 25 de octubre de 2026.

El tenista ruso Daniil Medvedev(5) se enfrenta en Final del torneo Almaty Open al tenista georgiano Nikoloz Basilashvili(128) este domingo no antes de las 11:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Daniil Medvedev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/10/2026 Almaty Open (Semifinal) Daniil Medvedev 1-0 (6-3, 0-0) Alexander Bublik
23/10/2026 Almaty Open (Cuartos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 6-4) Terence Atmane
22/10/2026 Almaty Open (Octavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-2, 6-1) Sho Shimabukuro
17/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Semifinal) Rafael Jodar 2-0 (6-3, 6-4) Daniil Medvedev
16/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final) Daniil Medvedev 2-1 (6-3, 1-6, 6-3) Tommy Paul

Últimos Resultados de Nikoloz Basilashvili

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/10/2026 Almaty Open (Semifinal) Nikoloz Basilashvili 2-1 (6-4, 6-7, 6-3) Stefanos Tsitsipas
23/10/2026 Almaty Open (Cuartos de final) Nikoloz Basilashvili 2-0 (6-3, 6-1) Adrian Mannarino
21/10/2026 Almaty Open (Octavos de final) Facundo Acosta 0-2 (2-6, 4-6) Nikoloz Basilashvili
19/10/2026 Almaty Open (Dieciseisavos de final) Marin Cilic 0-2 (2-6, 5-7) Nikoloz Basilashvili
18/10/2026 Almaty Open, Qualification (Cuartos de final) Adam Walton 0-2 (4-6, 6-7) Nikoloz Basilashvili

Daniil Medvedev gana el punto de juego, igualando el marcador 4-4.

Daniil Medvedev gana el punto de juego, igualando el marcador 4-4.

Nikoloz Basilashvili se lleva el juego y domina ahora 4-3.

Nikoloz Basilashvili se lleva el juego y domina ahora 4-3.

Daniil Medvedev gana el punto de juego, igualando el marcador 3-3.

Daniil Medvedev gana el punto de juego, igualando el marcador 3-3.

Nikoloz Basilashvili se lleva el juego y domina ahora 3-2.

Nikoloz Basilashvili se lleva el juego y domina ahora 3-2.

Daniil Medvedev gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Daniil Medvedev gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Nikoloz Basilashvili se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Nikoloz Basilashvili se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Daniil Medvedev gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Daniil Medvedev gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Nikoloz Basilashvili gana el primer juego y domina 1-0

Nikoloz Basilashvili gana el primer juego y domina 1-0

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