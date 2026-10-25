Daniil Medvedev - Nikoloz Basilashvili, en directo hoy: sigue el partido de Almaty Open

Madrid, 25 de octubre de 2026.

El tenista ruso Daniil Medvedev(5) se enfrenta en Final del torneo Almaty Open al tenista georgiano Nikoloz Basilashvili(128) este domingo no antes de las 11:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Daniil Medvedev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 24/10/2026 Almaty Open (Semifinal) Daniil Medvedev 1-0 (6-3, 0-0) Alexander Bublik 23/10/2026 Almaty Open (Cuartos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 6-4) Terence Atmane 22/10/2026 Almaty Open (Octavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-2, 6-1) Sho Shimabukuro 17/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Semifinal) Rafael Jodar 2-0 (6-3, 6-4) Daniil Medvedev 16/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final) Daniil Medvedev 2-1 (6-3, 1-6, 6-3) Tommy Paul

Últimos Resultados de Nikoloz Basilashvili