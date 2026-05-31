Dante Pagani - Matisse Martin, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros Juniors, Boys

Dante Pagani - Matisse Martin: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 31 de mayo de 2026.

El tenista Argentino Dante Pagani(1002) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros Juniors, Boys al tenista Francés Matisse Martin(0) este domingo a las 11:00.

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-Últimos Resultados de Dante Pagani.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 17/02/2026 Tigre (Dieciseisavos de final) Dante Pagani 0-2 (2-6, 2-6) Lautaro Midon 13/01/2026 Buenos Aires (Dieciseisavos de final) Dante Pagani 0-2 (4-6, 2-6) Lucio Ratti 01/09/2025 US Open Juniors, Boys (Dieciseisavos de final) Maximus Dussault 2-1 (6-7, 6-2, 6-4) Dante Pagani 31/08/2025 US Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Dante Pagani 2-0 (6-2, 6-3) Joao Pedro Didoni Bonini

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