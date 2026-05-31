Dante Pagani - Matisse Martin, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros Juniors, Boys

Dante Pagani - Matisse Martin: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 31 de mayo de 2026.
El tenista Argentino Dante Pagani(1002) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros Juniors, Boys al tenista Francés Matisse Martin(0) este domingo a las 11:00.
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-Últimos Resultados de Dante Pagani.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/02/2026
| Tigre (Dieciseisavos de final)
| Dante Pagani
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Lautaro Midon
|13/01/2026
| Buenos Aires (Dieciseisavos de final)
| Dante Pagani
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Lucio Ratti
|01/09/2025
| US Open Juniors, Boys (Dieciseisavos de final)
| Maximus Dussault
| 2-1 (6-7, 6-2, 6-4)
| Dante Pagani
|31/08/2025
| US Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Dante Pagani
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Joao Pedro Didoni Bonini
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