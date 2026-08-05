Daria Kasatkina - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Daria Kasatkina - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de National Bank Open
Daria Kasatkina - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 5 agosto 2026 17:32
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Madrid, 5 de agosto de 2026.

La tenista australiana Daria Kasatkina(61) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo National Bank Open a la tenista Kazaja Elena Rybakina(2) este miércoles no antes de las 18:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/02/2024 Mubadala Abu Dhabi Open (Final) Elena Rybakina 2-0 (6-1, 6-4) Daria Kasatkina
12/08/2023 National Bank Open (Cuartos de final) Daria Kasatkina 1-2 (7-5, 5-7, 6-7) Elena Rybakina

Últimos Resultados de Daria Kasatkina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Xinyu Wang 1-2 (6-1, 6-7, 5-7) Daria Kasatkina
28/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Daria Kasatkina 0-2 (4-6, 1-6) Anna Kalinskaya
26/07/2026 Mubadala Citi DC Open, Qualification (Cuartos de final) Daria Kasatkina 2-1 (4-6, 6-4, 6-0) Alana Smith
25/07/2026 Mubadala Citi DC Open, Qualification (Octavos de final) Daria Kasatkina 2-1 (6-7, 6-4, 6-0) Mariam Bolkvadze
03/07/2026 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Daria Kasatkina 0-2 (1-6, 3-6) Naomi Osaka

Últimos Resultados de Elena Rybakina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/07/2026 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Elise Mertens 2-0 (7-6, 6-1) Elena Rybakina
02/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Caty McNally 0-2 (1-6, 2-6) Elena Rybakina
30/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Lois Boisson 1-2 (4-6, 6-1, 3-6) Elena Rybakina
18/06/2026 Grass Court Championships (Octavos de final) Alexandra Eala 2-0 (7-5, 6-4) Elena Rybakina
12/06/2026 HSBC Championships (Cuartos de final) Elena Rybakina 1-2 (5-7, 6-2, 4-6) Katie Boulter

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