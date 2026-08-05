Daria Kasatkina - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Daria Kasatkina - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de agosto de 2026.
La tenista australiana Daria Kasatkina(61) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo National Bank Open a la tenista Kazaja Elena Rybakina(2) este miércoles no antes de las 18:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/02/2024
| Mubadala Abu Dhabi Open (Final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Daria Kasatkina
|12/08/2023
| National Bank Open (Cuartos de final)
| Daria Kasatkina
| 1-2 (7-5, 5-7, 6-7)
| Elena Rybakina
Últimos Resultados de Daria Kasatkina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Xinyu Wang
| 1-2 (6-1, 6-7, 5-7)
| Daria Kasatkina
|28/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Daria Kasatkina
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Anna Kalinskaya
|26/07/2026
| Mubadala Citi DC Open, Qualification (Cuartos de final)
| Daria Kasatkina
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-0)
| Alana Smith
|25/07/2026
| Mubadala Citi DC Open, Qualification (Octavos de final)
| Daria Kasatkina
| 2-1 (6-7, 6-4, 6-0)
| Mariam Bolkvadze
|03/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Daria Kasatkina
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Naomi Osaka
Últimos Resultados de Elena Rybakina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Elise Mertens
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Elena Rybakina
|02/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Caty McNally
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Elena Rybakina
|30/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Lois Boisson
| 1-2 (4-6, 6-1, 3-6)
| Elena Rybakina
|18/06/2026
| Grass Court Championships (Octavos de final)
| Alexandra Eala
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Elena Rybakina
|12/06/2026
| HSBC Championships (Cuartos de final)
| Elena Rybakina
| 1-2 (5-7, 6-2, 4-6)
| Katie Boulter