Daria Snigur - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Madrid, 6 de octubre de 2026.
La tenista Daria Snigur(46) se enfrenta en Octavos de final del torneo China Open a la tenista Mirra Andreeva(5) este martes no antes de las 05:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Daria Snigur
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Daria Snigur
| 2-0 (6-1, 6-0)
| Taylah Preston
|02/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Jasmine Paolini
| 1-2 (6-3, 6-7, 2-6)
| Daria Snigur
|30/09/2026
| China Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Daria Snigur
| 2-1 (3-6, 6-4, 7-5)
| Katarzyna Kawa
|31/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Daria Snigur
| 0-2 (0-6, 4-6)
| Diana Shnaider
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Daria Snigur
| 1-2 (6-4, 3-6, 3-6)
| Madison Keys
Últimos Resultados de Mirra Andreeva
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Polina Kudermetova
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Mirra Andreeva
|02/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Yue Yuan
| 1-2 (6-3, 0-6, 0-6)
| Mirra Andreeva
|25/09/2026
| Singapore Open (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Leylah Fernandez
|23/09/2026
| Singapore Open (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Aliaksandra Sasnovich
|09/09/2026
| US Open WTA (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (6-2, 6-7, 2-6)
| Coco Gauff