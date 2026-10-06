Daria Snigur - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 6 octubre 2026 6:13
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Madrid, 6 de octubre de 2026.

La tenista Daria Snigur(46) se enfrenta en Octavos de final del torneo China Open a la tenista Mirra Andreeva(5) este martes no antes de las 05:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Daria Snigur

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Daria Snigur 2-0 (6-1, 6-0) Taylah Preston
02/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Jasmine Paolini 1-2 (6-3, 6-7, 2-6) Daria Snigur
30/09/2026 China Open (Sesentaicuatroavos de final) Daria Snigur 2-1 (3-6, 6-4, 7-5) Katarzyna Kawa
31/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Daria Snigur 0-2 (0-6, 4-6) Diana Shnaider
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Daria Snigur 1-2 (6-4, 3-6, 3-6) Madison Keys

Últimos Resultados de Mirra Andreeva

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Polina Kudermetova 0-2 (4-6, 1-6) Mirra Andreeva
02/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Yue Yuan 1-2 (6-3, 0-6, 0-6) Mirra Andreeva
25/09/2026 Singapore Open (Cuartos de final) Mirra Andreeva 0-2 (2-6, 5-7) Leylah Fernandez
23/09/2026 Singapore Open (Octavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-2, 6-2) Aliaksandra Sasnovich
09/09/2026 US Open WTA (Cuartos de final) Mirra Andreeva 1-2 (6-2, 6-7, 2-6) Coco Gauff

Mirra Andreeva convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-2.

Mirra Andreeva convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-2.

Mirra Andreeva convierte el punto de juego y domina ahora 5-2.

Mirra Andreeva convierte el punto de juego y domina ahora 5-2.

Mirra Andreeva rompe el servicio de Daria Snigur, tomando una ventaja de 4-2 en el 2.º set.

Mirra Andreeva rompe el servicio de Daria Snigur, tomando una ventaja de 4-2 en el 2.º set.

Daria Snigur consigue romper a Mirra Andreeva y ahora solo pierde por 2-3.

Daria Snigur consigue romper a Mirra Andreeva y ahora solo pierde por 2-3.

Daria Snigur se lleva el juego y ahora cae por 1-3.

Daria Snigur se lleva el juego y ahora cae por 1-3.

Mirra Andreeva convierte el punto de juego y domina ahora 3-0.

Mirra Andreeva convierte el punto de juego y domina ahora 3-0.

Mirra Andreeva rompe el servicio de Daria Snigur, tomando una ventaja de 2-0 en el 2.º set.

Mirra Andreeva rompe el servicio de Daria Snigur, tomando una ventaja de 2-0 en el 2.º set.

Mirra Andreeva se lleva el primer juego del 2.º set

Mirra Andreeva se lleva el primer juego del 2.º set

Inicio del segundo set. Mirra Andreeva servirá primero.

Inicio del segundo set. Mirra Andreeva servirá primero.

Mirra Andreeva convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-2.

Mirra Andreeva convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-2.

Mirra Andreeva se lleva el juego y domina ahora 5-2.

Mirra Andreeva se lleva el juego y domina ahora 5-2.

Mirra Andreeva rompe el servicio de Daria Snigur y se pone 4-2 por delante.

Mirra Andreeva rompe el servicio de Daria Snigur y se pone 4-2 por delante.

Daria Snigur rompe el servicio de Mirra Andreeva para ponerse 2-3.

Daria Snigur rompe el servicio de Mirra Andreeva para ponerse 2-3.

Mirra Andreeva rompe el servicio de Daria Snigur y se pone 3-1 por delante.

Mirra Andreeva rompe el servicio de Daria Snigur y se pone 3-1 por delante.

Daria Snigur rompe el servicio de Mirra Andreeva para ponerse 1-2.

Daria Snigur rompe el servicio de Mirra Andreeva para ponerse 1-2.

Mirra Andreeva rompe el servicio de Daria Snigur y se pone 2-0 por delante.

Mirra Andreeva rompe el servicio de Daria Snigur y se pone 2-0 por delante.

Mirra Andreeva gana el primer juego y domina 1-0

Mirra Andreeva gana el primer juego y domina 1-0

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