Dayana Yastremska - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Madrid, 1 de julio de 2026.

La tenista ucraniana Dayana Yastremska(67) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista española Jessica Bouzas Maneiro(52) este miércoles no antes de las 14:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 16/05/2026 Parma (Semifinal) Dayana Yastremska 2-1 (7-6, 6-7, 7-6) Jessica Bouzas Maneiro 27/09/2025 China Open (Treintaidosavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 2-0 (7-5, 6-4) Dayana Yastremska 05/07/2025 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 2-1 (6-1, 2-6, 6-3) Dayana Yastremska

-Últimos Resultados de Dayana Yastremska.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Dayana Yastremska 2-1 (7-6, 4-6, 7-5) Aoi Ito 17/06/2026 Nottingham Open (Octavos de final) Dayana Yastremska 0-2 (1-6, 2-6) Tatjana Maria 16/06/2026 Nottingham Open (Dieciseisavos de final) Alicia Dudeney 0-2 (4-6, 6-7) Dayana Yastremska 12/06/2026 Libema Open (Octavos de final) Ajla Tomljanovic 2-1 (4-6, 6-4, 7-5) Dayana Yastremska 09/06/2026 Libema Open (Dieciseisavos de final) Dayana Yastremska 2-0 (6-1, 6-2) Sara Bejlek

-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 2-0 (6-2, 6-3) Anastasia Potapova 24/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Octavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (0-6, 1-6) Madison Keys 23/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final) Alicia Dudeney 0-2 (0-6, 3-6) Jessica Bouzas Maneiro 19/06/2026 Nottingham Open (Cuartos de final) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (6-7, 2-6) Emma Navarro 17/06/2026 Nottingham Open (Octavos de final) Katie Volynets 0-1 (5-7, 0-1) Jessica Bouzas Maneiro

16:27 Jessica Bouzas Maneiro convierte el punto de set y GANA el tercer set por 6-2. 16:24 Jessica Bouzas Maneiro rompe a Dayana Yastremska y domina ahora 5-2. 16:23 Dayana Yastremska rompe el servicio de Jessica Bouzas Maneiro. El marcador es ahora 2-4. 16:17 Jessica Bouzas Maneiro rompe a Dayana Yastremska y domina ahora 4-1. 16:08 Jessica Bouzas Maneiro se apunta el juego, tomando una ventaja de 3-1. 16:05 Jessica Bouzas Maneiro rompe a Dayana Yastremska y domina ahora 2-1. 16:02 Jessica Bouzas Maneiro convierte el punto de juego e iguala el marcador. 1-1. 15:59 Dayana Yastremska se apunta el primer juego del tercer set. 1-0. 15:50 Inicio del tercer set. Dayana Yastremska al servicio. 15:50 Dayana Yastremska convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 7-6. 15:43 Jessica Bouzas Maneiro rompe el servicio de Dayana Yastremska e iguala el marcador 6-6. 15:39 Dayana Yastremska rompe el servicio de Jessica Bouzas Maneiro, tomando una ventaja de 6-5 en el 2.º set. 15:36 Dayana Yastremska se lleva el juego, empatando el partido 5-5. 15:31 Jessica Bouzas Maneiro convierte el punto de juego y domina ahora 5-4. 15:31 Dayana Yastremska se lleva el juego, empatando el partido 4-4. 15:31 Dayana Yastremska consigue romper a Jessica Bouzas Maneiro y ahora solo pierde por 3-4. 15:19 Jessica Bouzas Maneiro rompe el servicio de Dayana Yastremska, tomando una ventaja de 4-2 en el 2.º set. 15:14 Dayana Yastremska consigue romper a Jessica Bouzas Maneiro y ahora solo pierde por 2-3. 15:11 Jessica Bouzas Maneiro rompe el servicio de Dayana Yastremska, tomando una ventaja de 3-1 en el 2.º set. 15:08 Dayana Yastremska consigue romper a Jessica Bouzas Maneiro y ahora solo pierde por 1-2. 15:05 Jessica Bouzas Maneiro rompe el servicio de Dayana Yastremska, tomando una ventaja de 2-0 en el 2.º set. 15:01 Jessica Bouzas Maneiro se lleva el primer juego del 2.º set 15:01 Inicio del segundo set. Jessica Bouzas Maneiro servirá primero. 15:01 Jessica Bouzas Maneiro convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-3. 15:01 Jessica Bouzas Maneiro se lleva el juego y domina ahora 5-3. 15:01 Jessica Bouzas Maneiro rompe el servicio de Dayana Yastremska y se pone 4-3 por delante. 15:01 Jessica Bouzas Maneiro gana el punto de juego, igualando el marcador 3-3. 15:01 Dayana Yastremska se lleva el juego y domina ahora 3-2. 15:01 Jessica Bouzas Maneiro gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2. 15:01 Dayana Yastremska se lleva el juego y domina ahora 2-1. 15:01 Jessica Bouzas Maneiro gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1. 15:01 Dayana Yastremska gana el primer juego y domina 1-0