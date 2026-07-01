Dayana Yastremska - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA
Madrid, 1 de julio de 2026.
La tenista ucraniana Dayana Yastremska(67) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista española Jessica Bouzas Maneiro(52) este miércoles no antes de las 14:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/05/2026
| Parma (Semifinal)
| Dayana Yastremska
| 2-1 (7-6, 6-7, 7-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|27/09/2025
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Dayana Yastremska
|05/07/2025
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 2-1 (6-1, 2-6, 6-3)
| Dayana Yastremska
-Últimos Resultados de Dayana Yastremska.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Dayana Yastremska
| 2-1 (7-6, 4-6, 7-5)
| Aoi Ito
|17/06/2026
| Nottingham Open (Octavos de final)
| Dayana Yastremska
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Tatjana Maria
|16/06/2026
| Nottingham Open (Dieciseisavos de final)
| Alicia Dudeney
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Dayana Yastremska
|12/06/2026
| Libema Open (Octavos de final)
| Ajla Tomljanovic
| 2-1 (4-6, 6-4, 7-5)
| Dayana Yastremska
|09/06/2026
| Libema Open (Dieciseisavos de final)
| Dayana Yastremska
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Sara Bejlek
-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Anastasia Potapova
|24/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Octavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 0-2 (0-6, 1-6)
| Madison Keys
|23/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final)
| Alicia Dudeney
| 0-2 (0-6, 3-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|19/06/2026
| Nottingham Open (Cuartos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Emma Navarro
|17/06/2026
| Nottingham Open (Octavos de final)
| Katie Volynets
| 0-1 (5-7, 0-1)
| Jessica Bouzas Maneiro
Jessica Bouzas Maneiro convierte el punto de set y GANA el tercer set por 6-2.
Jessica Bouzas Maneiro rompe a Dayana Yastremska y domina ahora 5-2.
Dayana Yastremska rompe el servicio de Jessica Bouzas Maneiro. El marcador es ahora 2-4.
Jessica Bouzas Maneiro rompe a Dayana Yastremska y domina ahora 4-1.
Jessica Bouzas Maneiro se apunta el juego, tomando una ventaja de 3-1.
Jessica Bouzas Maneiro rompe a Dayana Yastremska y domina ahora 2-1.
Jessica Bouzas Maneiro convierte el punto de juego e iguala el marcador. 1-1.
Dayana Yastremska se apunta el primer juego del tercer set. 1-0.
Inicio del tercer set. Dayana Yastremska al servicio.
Dayana Yastremska convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 7-6.
Jessica Bouzas Maneiro rompe el servicio de Dayana Yastremska e iguala el marcador 6-6.
Dayana Yastremska rompe el servicio de Jessica Bouzas Maneiro, tomando una ventaja de 6-5 en el 2.º set.
Dayana Yastremska se lleva el juego, empatando el partido 5-5.
Jessica Bouzas Maneiro convierte el punto de juego y domina ahora 5-4.
Dayana Yastremska se lleva el juego, empatando el partido 4-4.
Dayana Yastremska consigue romper a Jessica Bouzas Maneiro y ahora solo pierde por 3-4.
Jessica Bouzas Maneiro rompe el servicio de Dayana Yastremska, tomando una ventaja de 4-2 en el 2.º set.
Dayana Yastremska consigue romper a Jessica Bouzas Maneiro y ahora solo pierde por 2-3.
Jessica Bouzas Maneiro rompe el servicio de Dayana Yastremska, tomando una ventaja de 3-1 en el 2.º set.
Dayana Yastremska consigue romper a Jessica Bouzas Maneiro y ahora solo pierde por 1-2.
Jessica Bouzas Maneiro rompe el servicio de Dayana Yastremska, tomando una ventaja de 2-0 en el 2.º set.
Jessica Bouzas Maneiro se lleva el primer juego del 2.º set
Inicio del segundo set. Jessica Bouzas Maneiro servirá primero.
Jessica Bouzas Maneiro convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-3.
Jessica Bouzas Maneiro se lleva el juego y domina ahora 5-3.
Jessica Bouzas Maneiro rompe el servicio de Dayana Yastremska y se pone 4-3 por delante.
Jessica Bouzas Maneiro gana el punto de juego, igualando el marcador 3-3.
Dayana Yastremska se lleva el juego y domina ahora 3-2.
Jessica Bouzas Maneiro gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.
Dayana Yastremska se lleva el juego y domina ahora 2-1.
Jessica Bouzas Maneiro gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.
Dayana Yastremska gana el primer juego y domina 1-0
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