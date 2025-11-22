Deportivo Alavés - Celta de Vigo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 22 de noviembre de 2025.

El Deportivo Alavés, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Celta de Vigo este sábado a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Girona, sin poder sumar más puntos a los 15 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el decimotercer lugar, llega tras la derrota por 2 - 4 cosechada en su estadio contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 13 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Youssef Enriquez; Carlos Vicente, Antonio Blanco, Denis Suarez, Carles Alena; Lucas Boye, Antonio Martinez.

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Fran Beltran, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Iago Aspas, Pablo Duran, Bryan Zaragoza.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/01/2025 LaLiga Alavés 1-1 Celta 16/08/2024 LaLiga Celta 2-1 Alavés 27/04/2024 LaLiga Alavés 3-0 Celta 28/09/2023 LaLiga Celta 1-1 Alavés

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/11/2025 LaLiga Girona 1-0 Alavés 02/11/2025 LaLiga Alavés 2-1 Espanyol 26/10/2025 LaLiga Rayo 1-0 Alavés 20/10/2025 LaLiga Alavés 0-0 Valencia 05/10/2025 LaLiga Alavés 3-1 Elche

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.