Madrid, 21 de noviembre de 2026.

El Deportivo Alavés, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Mendizorroza ante Deportivo este sábado a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra Sevilla, añadiendo 1 punto más a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Deportivo ocupa el noveno lugar, llega tras el empate a 0 cosechado contra el Deportivo, añadiendo 1 punto más a los 15 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Ville Koski, Nicolas Valentini, Nahuel Tenaglia; Angel Perez, Antonio Blanco, Pablo Ibanez, Youssef Enriquez, Ander Guevara; Lucas Boye, Antonio Martinez.DEPORTIVO: Leo Roman; Adria Altimira, Miguel Loureiro, Jose Gimenez, Giacomo Quagliata; Marc Casado, Lorenzo Amatucci, David Mella, Mario Soriano, Yeremay Hernandez, Bil Nsongo.

Últimos Resultados de Deportivo Alavés

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 06/11/2026 LaLiga Sevilla 0-0 Alavés 31/10/2026 LaLiga Barcelona 6-1 Alavés 23/10/2026 LaLiga Alavés 1-1 Malaga 18/10/2026 LaLiga Celta 2-1 Alavés 10/10/2026 LaLiga Alavés 1-2 Atlético

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