Deportivo Alavés - Espanyol, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 2 de noviembre de 2025.

El Deportivo Alavés, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Espanyol este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Rayo, sin poder sumar más puntos a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el quinto lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Elche, añadiendo 3 puntos más a los 18 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Victor Parada, Youssef Enriquez; Calebe, Denis Suarez, Antonio Blanco, Carles Alena; Antonio Martinez, Lucas Boye.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Ruben Sanchez, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Jofre Carreras, Edu Exposito, Pol Lozano, Antoniu Roca; Pere Milla, Kike Garcia.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/02/2025 LaLiga Alavés 0-1 Espanyol 14/09/2024 LaLiga Espanyol 3-2 Alavés

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/10/2025 LaLiga Rayo 1-0 Alavés 20/10/2025 LaLiga Alavés 0-0 Valencia 05/10/2025 LaLiga Alavés 3-1 Elche 27/09/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Alavés 24/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Alavés

-Últimos Resultados del Espanyol.