Deportivo Alavés - Osasuna, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Deportivo Alavés - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Deportivo Alavés - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 5 abril 2026 16:11
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Madrid, 5 de abril de 2026.

El Deportivo Alavés, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 30 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Osasuna este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 4 contra el Celta, añadiendo 3 puntos más a los 31 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el undécimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 37 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 76 30
2 Champions Real Madrid 69 30
3 Champions Villarreal 58 29
4 Champions Atlético 57 30
5 Europa League Betis 45 30
6 Conference League Celta 41 29
11 Permanencia Osasuna 37 29
15 Permanencia Alavés 31 29
18 Descenso Elche 29 30
19 Descenso Levante 26 30
20 Descenso Real Oviedo 21 29

-Onces iniciales probables.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Victor Parada, Jon Pacheco, Nahuel Tenaglia; Angel Perez, Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Carles Alena; Antonio Martinez, Ibrahim Diabate.
OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Javi Galan; Iker Munoz, Ruben Garcia, Victor Munoz, Jon Moncayola, Aimar Oroz, Ante Budimir.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/12/2025 LaLiga Osasuna 3-0 Alavés
24/05/2025 LaLiga Alavés 1-1 Osasuna
08/12/2024 LaLiga Osasuna 2-2 Alavés
04/03/2024 LaLiga Osasuna 1-0 Alavés
01/10/2023 LaLiga Alavés 0-2 Osasuna

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/03/2026 LaLiga Celta 3-4 Alavés
13/03/2026 LaLiga Alavés 1-1 Villarreal
08/03/2026 LaLiga Valencia 3-2 Alavés
27/02/2026 LaLiga Levante 2-0 Alavés
23/02/2026 LaLiga Alavés 2-2 Girona

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/03/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Girona
15/03/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Osasuna
07/03/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Mallorca
01/03/2026 LaLiga Valencia 1-0 Osasuna
21/02/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Real Madrid

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