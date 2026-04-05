Deportivo Alavés - Osasuna, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Deportivo Alavés - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de abril de 2026.
El Deportivo Alavés, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 30 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Osasuna este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 4 contra el Celta, añadiendo 3 puntos más a los 31 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el undécimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 37 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 76
| 30
|2
| Champions
| Real Madrid
| 69
| 30
|3
| Champions
| Villarreal
| 58
| 29
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 30
|5
| Europa League
| Betis
| 45
| 30
|6
| Conference League
| Celta
| 41
| 29
|11
| Permanencia
| Osasuna
| 37
| 29
|15
| Permanencia
| Alavés
| 31
| 29
|18
| Descenso
| Elche
| 29
| 30
|19
| Descenso
| Levante
| 26
| 30
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 21
| 29
-Onces iniciales probables.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Victor Parada, Jon Pacheco, Nahuel Tenaglia; Angel Perez, Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Carles Alena; Antonio Martinez, Ibrahim Diabate.
OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Javi Galan; Iker Munoz, Ruben Garcia, Victor Munoz, Jon Moncayola, Aimar Oroz, Ante Budimir.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/12/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 3-0
| Alavés
|24/05/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Osasuna
|08/12/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Alavés
|04/03/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Alavés
|01/10/2023
| LaLiga
| Alavés
| 0-2
| Osasuna
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/03/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-4
| Alavés
|13/03/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Villarreal
|08/03/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-2
| Alavés
|27/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-0
| Alavés
|23/02/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-2
| Girona
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/03/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Girona
|15/03/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Osasuna
|07/03/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Mallorca
|01/03/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Osasuna
|21/02/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Real Madrid