Deportivo Alavés - Osasuna, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Deportivo Alavés - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 5 de abril de 2026.

El Deportivo Alavés, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 30 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Osasuna este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 4 contra el Celta, añadiendo 3 puntos más a los 31 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el undécimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 37 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 76 30 2 Champions Real Madrid 69 30 3 Champions Villarreal 58 29 4 Champions Atlético 57 30 5 Europa League Betis 45 30 6 Conference League Celta 41 29 11 Permanencia Osasuna 37 29 15 Permanencia Alavés 31 29 18 Descenso Elche 29 30 19 Descenso Levante 26 30 20 Descenso Real Oviedo 21 29

-Onces iniciales probables.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Victor Parada, Jon Pacheco, Nahuel Tenaglia; Angel Perez, Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Carles Alena; Antonio Martinez, Ibrahim Diabate.

OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Javi Galan; Iker Munoz, Ruben Garcia, Victor Munoz, Jon Moncayola, Aimar Oroz, Ante Budimir.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/12/2025 LaLiga Osasuna 3-0 Alavés 24/05/2025 LaLiga Alavés 1-1 Osasuna 08/12/2024 LaLiga Osasuna 2-2 Alavés 04/03/2024 LaLiga Osasuna 1-0 Alavés 01/10/2023 LaLiga Alavés 0-2 Osasuna

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/03/2026 LaLiga Celta 3-4 Alavés 13/03/2026 LaLiga Alavés 1-1 Villarreal 08/03/2026 LaLiga Valencia 3-2 Alavés 27/02/2026 LaLiga Levante 2-0 Alavés 23/02/2026 LaLiga Alavés 2-2 Girona

-Últimos Resultados del Osasuna.