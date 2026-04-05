Deportivo Alavés - Osasuna, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Deportivo Alavés - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 5 de abril de 2026.

El Deportivo Alavés, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 30 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Mendizorroza ante el Osasuna este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 4 contra el Celta, añadiendo 3 puntos más a los 31 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el undécimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 37 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Youssef Enriquez, Victor Parada, Nahuel Tenaglia; Angel Perez, Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Jon Guridi; Ibrahim Diabate, Antonio Martinez.

OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Javi Galan; Lucas Torro, Ruben Garcia, Enrique Barja, Jon Moncayola, Aimar Oroz, Ante Budimir.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/12/2025 LaLiga Osasuna 3-0 Alavés 24/05/2025 LaLiga Alavés 1-1 Osasuna 08/12/2024 LaLiga Osasuna 2-2 Alavés 04/03/2024 LaLiga Osasuna 1-0 Alavés 01/10/2023 LaLiga Alavés 0-2 Osasuna

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/03/2026 LaLiga Celta 3-4 Alavés 13/03/2026 LaLiga Alavés 1-1 Villarreal 08/03/2026 LaLiga Valencia 3-2 Alavés 27/02/2026 LaLiga Levante 2-0 Alavés 23/02/2026 LaLiga Alavés 2-2 Girona

-Últimos Resultados del Osasuna.