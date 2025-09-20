Deportivo Alavés - Sevilla, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 20 de septiembre de 2025.
El Deportivo Alavés, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Sevilla este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el duodécimo lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Elche, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 12
| 4
|2
| Champions
| Barcelona
| 10
| 4
|3
| Champions
| Espanyol
| 10
| 4
|4
| Champions
| Betis
| 9
| 6
|5
| Europa League
| Athletic Bilbao
| 9
| 4
|6
| Conference League
| Getafe
| 9
| 4
|8
| Permanencia
| Alavés
| 7
| 4
|12
| Permanencia
| Sevilla
| 4
| 4
|18
| Descenso
| Levante
| 1
| 4
|19
| Descenso
| Mallorca
| 1
| 4
|20
| Descenso
| Girona
| 1
| 4
-Onces iniciales probables.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Facundo Garces, Nahuel Tenaglia, Moussa Diarra; Carlos Vicente, Antonio Blanco, Pablo Ibanez, Denis Suarez; Antonio Martinez, Lucas Boye.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juanlu Sanchez, Tanguy Nianzou, Cesar Azpilicueta, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Batista Mendy, Ruben Vargas, Djibril Sow, Alfon Gonzalez, Isaac Romero.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/04/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Alavés
|20/09/2024
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Sevilla
|12/01/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 2-3
| Alavés
|21/08/2023
| LaLiga
| Alavés
| 4-3
| Sevilla
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Alavés
|30/08/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Atlético
|22/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Alavés
|16/08/2025
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Levante
|24/05/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Osasuna
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 2-2
| Elche
|30/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-2
| Sevilla
|25/08/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Getafe
|17/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-2
| Sevilla
|25/05/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-2
| Sevilla