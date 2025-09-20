Deportivo Alavés - Sevilla, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Deportivo Alavés - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports
Publicado: sábado, 20 septiembre 2025 17:47

Madrid, 20 de septiembre de 2025.

El Deportivo Alavés, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Sevilla este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el decimotercer lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Elche, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Facundo Garces, Nahuel Tenaglia, Moussa Diarra; Denis Suarez, Antonio Blanco, Jon Guridi; Carlos Vicente, Lucas Boye, Carles Alena.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Cesar Azpilicueta, Tanguy Nianzou, Marcao; Jose Angel Carmona, Lucien Agoume, Batista Mendy, Gabriel Suazo, Ruben Vargas, Alfon Gonzalez, Isaac Romero.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/04/2025 LaLiga Sevilla 1-1 Alavés
20/09/2024 LaLiga Alavés 2-1 Sevilla
12/01/2024 LaLiga Sevilla 2-3 Alavés
21/08/2023 LaLiga Alavés 4-3 Sevilla

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Alavés
30/08/2025 LaLiga Alavés 1-1 Atlético
22/08/2025 LaLiga Betis 1-0 Alavés
16/08/2025 LaLiga Alavés 2-1 Levante
24/05/2025 LaLiga Alavés 1-1 Osasuna

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
12/09/2025 LaLiga Sevilla 2-2 Elche
30/08/2025 LaLiga Girona 0-2 Sevilla
25/08/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Getafe
17/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 3-2 Sevilla
25/05/2025 LaLiga Villarreal 4-2 Sevilla

