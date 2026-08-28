Deportivo Alavés - Villareal, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Deportivo Alavés - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 28 de agosto de 2026.
El Deportivo Alavés, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Mendizorroza ante Villareal este viernes a las 21:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Rayo, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Villareal ocupa el décimo lugar, llega tras el empate a 2 cosechado contra el Villareal, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales probables
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez, Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Jonny Otto, Abderrahman Rebbach; Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Mikel Rodriguez; Lucas Boye, Antonio Martinez.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Carlos Romero; Nicolas Pepe, Santi Comesana, Pape Gueye, Tajon Buchanan; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.
Últimos enfrentamientos directos
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|13/03/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
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|10/01/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Alavés
|08/03/2025
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| Alavés
| 1-0
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|09/11/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 3-0
| Alavés
|10/02/2024
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Villarreal
Últimos Resultados de Deportivo Alavés
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|20/08/2026
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| Rayo
| 1-1
| Alavés
|15/08/2026
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| Alavés
| 3-0
| Getafe
|23/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Rayo
|17/05/2026
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| Real Oviedo
| 0-1
| Alavés
|13/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Barcelona
Últimos Resultados de Villareal
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| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/08/2026
| LaLiga
| Atlético
| 2-2
| Villarreal
|16/08/2026
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| Racing
| 2-2
| Villarreal
|24/05/2026
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| Villarreal
| 5-1
| Atlético
|17/05/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-0
| Villarreal
|13/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-3
| Sevilla