Deportivo - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Deportivo - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de agosto de 2026.
El Deportivo, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el Abanca-Riazor ante Elche este lunes a las 21:00, un encuentro al que llega tras . Por su parte, su rival esta jornada, Elche ocupa el undécimo lugar, llega tras en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Alavés
| 3
| 1
|2
| Champions
| Espanyol
| 3
| 1
|3
| Champions
| Sevilla
| 3
| 1
|4
| Champions
| Racing Santander
| 1
| 1
|5
| Europa League
| Villarreal
| 1
| 1
|6
| Conference League
| Athletic Bilbao
| 0
| 0
|10
| Permanencia
| Deportivo de A Coruna
| 0
| 0
|11
| Permanencia
| Elche
| 0
| 0
|18
| Descenso
| Rayo
| 0
| 1
|19
| Descenso
| Getafe
| 0
| 1
|20
| Descenso
| Levante
| 0
| 1
Onces iniciales probables
DEPORTIVO: Leo Roman; Ximo Navarro, Lucas Noubi, Bright Ede, Angelino; Lorenzo Amatucci, Mario Soriano, Luismi Cruz, Diego Villares; Bil Nsongo, Pierre-Emerick Aubameyang.
ELCHE: Matias Dituro; David Affengruber, Victor Chust, Pedro Bigas; Buba Sangare, Gonzalo Villar, Marc Aguado, Martim Neto, German Valera; Fer Nino, Lucas Cepeda.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/06/2025
| LaLiga2
| Deportivo de A Coruna
| 0-4
| Elche
|13/10/2024
| LaLiga2
| Deportivo de A Coruna
| 0-0
| Elche
Últimos Resultados de Deportivo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/05/2026
| LaLiga
| Deportivo de A Coruna
| 1-2
| Las Palmas
|24/05/2026
| LaLiga
| Valladolid
| 0-2
| Deportivo de A Coruna
|17/05/2026
| LaLiga
| Deportivo de A Coruna
| 2-1
| FC Andorra
|08/05/2026
| LaLiga
| Cadiz
| 0-1
| Deportivo de A Coruna
|01/05/2026
| LaLiga
| Deportivo de A Coruna
| 2-1
| Leganés
Últimos Resultados de Elche
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/05/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Elche
|17/05/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Getafe
|12/05/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Elche
|09/05/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Alavés
|03/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-1
| Elche