Deportivo - Elche, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Deportivo - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de agosto de 2026.

El Deportivo, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el estadio Abanca-Riazor ante Elche este lunes a las 21:00, un encuentro al que llega tras . Por su parte, su rival esta jornada, Elche ocupa el undécimo lugar, llega tras en la pasada jornada.

Onces iniciales probables

DEPORTIVO: Leo Roman; Ximo Navarro, Lucas Noubi, Bright Ede, Angelino; Lorenzo Amatucci, Mario Soriano, Luismi Cruz, Diego Villares; Bil Nsongo, Pierre-Emerick Aubameyang. ELCHE: Matias Dituro; David Affengruber, Victor Chust, Pedro Bigas; Buba Sangare, Gonzalo Villar, Marc Aguado, Martim Neto, German Valera; Fer Nino, Lucas Cepeda.

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