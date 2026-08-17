Deportivo - Elche, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Deportivo - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de agosto de 2026.
El Deportivo, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el estadio Abanca-Riazor ante Elche este lunes a las 21:00, un encuentro al que llega tras . Por su parte, su rival esta jornada, Elche ocupa el undécimo lugar, llega tras en la pasada jornada.
Onces iniciales probables
DEPORTIVO: Leo Roman; Ximo Navarro, Lucas Noubi, Bright Ede, Angelino; Lorenzo Amatucci, Mario Soriano, Luismi Cruz, Diego Villares; Bil Nsongo, Pierre-Emerick Aubameyang.
ELCHE: Matias Dituro; David Affengruber, Victor Chust, Pedro Bigas; Buba Sangare, Gonzalo Villar, Marc Aguado, Martim Neto, German Valera; Fer Nino, Lucas Cepeda.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
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| EquipoVisitante
|01/06/2025
| LaLiga2
| Deportivo
| 0-4
| Elche
|13/10/2024
| LaLiga2
| Deportivo
| 0-0
| Elche
Últimos Resultados de Deportivo
|Fecha
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| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/05/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-2
| Las Palmas
|24/05/2026
| LaLiga
| Valladolid
| 0-2
| Deportivo
|17/05/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 2-1
| FC Andorra
|08/05/2026
| LaLiga
| Cadiz
| 0-1
| Deportivo
|01/05/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 2-1
| Leganés
Últimos Resultados de Elche
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/05/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Elche
|17/05/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Getafe
|12/05/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Elche
|09/05/2026
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| 1-1
| Alavés
|03/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-1
| Elche