Deportivo - Elche, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Deportivo - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Deportivo - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 17 agosto 2026 20:01
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Madrid, 17 de agosto de 2026.

El Deportivo, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el estadio Abanca-Riazor ante Elche este lunes a las 21:00, un encuentro al que llega tras . Por su parte, su rival esta jornada, Elche ocupa el undécimo lugar, llega tras en la pasada jornada.

Onces iniciales probables

DEPORTIVO: Leo Roman; Ximo Navarro, Lucas Noubi, Bright Ede, Angelino; Lorenzo Amatucci, Mario Soriano, Luismi Cruz, Diego Villares; Bil Nsongo, Pierre-Emerick Aubameyang. ELCHE: Matias Dituro; David Affengruber, Victor Chust, Pedro Bigas; Buba Sangare, Gonzalo Villar, Marc Aguado, Martim Neto, German Valera; Fer Nino, Lucas Cepeda.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/06/2025 LaLiga2 Deportivo 0-4 Elche
13/10/2024 LaLiga2 Deportivo 0-0 Elche

Últimos Resultados de Deportivo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/05/2026 LaLiga Deportivo 1-2 Las Palmas
24/05/2026 LaLiga Valladolid 0-2 Deportivo
17/05/2026 LaLiga Deportivo 2-1 FC Andorra
08/05/2026 LaLiga Cadiz 0-1 Deportivo
01/05/2026 LaLiga Deportivo 2-1 Leganés

Últimos Resultados de Elche

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/05/2026 LaLiga Girona 1-1 Elche
17/05/2026 LaLiga Elche 1-0 Getafe
12/05/2026 LaLiga Betis 2-1 Elche
09/05/2026 LaLiga Elche 1-1 Alavés
03/05/2026 LaLiga Celta 3-1 Elche

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