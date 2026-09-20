Deportivo - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Deportivo - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de septiembre de 2026.
El Deportivo, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Abanca-Riazor ante Betis este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 1 como local contra Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Betis ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada como local contra Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 15 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 21
| 7
|2
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 6
|3
| Champions
| Betis
| 15
| 6
|4
| Champions
| Atlético
| 13
| 6
|5
| Europa League
| Sevilla
| 13
| 7
|6
| Conference League
| Alavés
| 11
| 7
|7
| Permanencia
| Deportivo
| 9
| 6
|18
| Descenso
| Elche
| 5
| 7
|19
| Descenso
| Valencia
| 4
| 6
|20
| Descenso
| Malaga
| 3
| 6
Onces iniciales probables
DEPORTIVO: Leo Roman; Ximo Navarro, Lucas Noubi, Jose Gimenez, Giacomo Quagliata; Marc Casado, Luismi Cruz, Mario Soriano, Lorenzo Amatucci; Bil Nsongo, Pierre-Emerick Aubameyang.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Marc Bartra, Hector Bellerin, Natan, Francisco Garcia; Pablo Fornals, Marc Roca, Antony, Isco, Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez.
Últimos Resultados de Deportivo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/09/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 0-1
| Sevilla
|13/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Deportivo
|05/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-3
| Deportivo
|30/08/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 3-1
| Valencia
|24/08/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-1
| Deportivo
Últimos Resultados de Betis
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/09/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Getafe
|14/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 1-2
| Betis
|08/09/2026
| Champions
| Lille
| 2-3
| Betis
|04/09/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Real Madrid
|29/08/2026
| LaLiga
| Levante
| 5-2
| Betis