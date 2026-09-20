Deportivo - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Deportivo - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 20 de septiembre de 2026.

El Deportivo, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Abanca-Riazor ante Betis este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 1 como local contra Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Betis ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada como local contra Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 15 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 21 7 2 Champions Real Madrid 15 6 3 Champions Betis 15 6 4 Champions Atlético 13 6 5 Europa League Sevilla 13 7 6 Conference League Alavés 11 7 7 Permanencia Deportivo 9 6 18 Descenso Elche 5 7 19 Descenso Valencia 4 6 20 Descenso Malaga 3 6

Onces iniciales probables

DEPORTIVO: Leo Roman; Ximo Navarro, Lucas Noubi, Jose Gimenez, Giacomo Quagliata; Marc Casado, Luismi Cruz, Mario Soriano, Lorenzo Amatucci; Bil Nsongo, Pierre-Emerick Aubameyang.REAL BETIS: Alvaro Valles; Marc Bartra, Hector Bellerin, Natan, Francisco Garcia; Pablo Fornals, Marc Roca, Antony, Isco, Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez.

Últimos Resultados de Deportivo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/09/2026 LaLiga Deportivo 0-1 Sevilla 13/09/2026 LaLiga Getafe 1-1 Deportivo 05/09/2026 LaLiga Villarreal 2-3 Deportivo 30/08/2026 LaLiga Deportivo 3-1 Valencia 24/08/2026 LaLiga Malaga 1-1 Deportivo

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