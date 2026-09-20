Deportivo 0 - 0 Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 20 de septiembre de 2026.

El Deportivo, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el estadio Abanca-Riazor ante Betis este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 1 como local contra Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Betis ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada como local contra Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 15 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables

DEPORTIVO: Leo Roman; Ximo Navarro, Lucas Noubi, Jose Gimenez, Giacomo Quagliata; Marc Casado, Luismi Cruz, Mario Soriano, Lorenzo Amatucci; Bil Nsongo, Pierre-Emerick Aubameyang.REAL BETIS: Alvaro Valles; Marc Bartra, Hector Bellerin, Natan, Francisco Garcia; Pablo Fornals, Marc Roca, Antony, Isco, Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez.

Últimos Resultados de Deportivo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/09/2026 LaLiga Deportivo 0-1 Sevilla 13/09/2026 LaLiga Getafe 1-1 Deportivo 05/09/2026 LaLiga Villarreal 2-3 Deportivo 30/08/2026 LaLiga Deportivo 3-1 Valencia 24/08/2026 LaLiga Malaga 1-1 Deportivo

Últimos Resultados de Betis

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/09/2026 LaLiga Betis 1-0 Getafe 14/09/2026 LaLiga Villarreal 1-2 Betis 08/09/2026 Champions Lille 2-3 Betis 04/09/2026 LaLiga Betis 1-0 Real Madrid 29/08/2026 LaLiga Levante 5-2 Betis

18:46 15' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival. 15' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival. 18:46 14' Real Betis intenta crear peligro. 14' Real Betis intenta crear peligro. 18:46 14' Real Betis tiene el control del balón. 14' Real Betis tiene el control del balón. 18:46 14' José Giménez alivia la presión con un despeje. 14' José Giménez alivia la presión con un despeje. 18:46 14' Ataque potencialmente peligroso de Real Betis. 14' Ataque potencialmente peligroso de Real Betis. 18:46 13' Real Betis intenta crear peligro. 13' Real Betis intenta crear peligro. 18:44 13' Real Betis tiene el control del balón. 13' Real Betis tiene el control del balón. 18:44 12' Marc Bartra se lesiona y es sustituido por Valentin Gomez. 12' Marc Bartra se lesiona y es sustituido por Valentin Gomez. 18:44 7' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro. 7' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro. 18:43 12' Un remate de Mario Soriano es rechazado. 12' Un remate de Mario Soriano es rechazado. 18:43 11' Deportivo de A Coruna tiene el control del balón. 11' Deportivo de A Coruna tiene el control del balón. 18:43 11' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 24 %, Real Betis: 76 %. 11' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 24 %, Real Betis: 76 %. 18:42 10' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro. 10' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro. 18:40 9' Deportivo de A Coruna tiene el control del balón. 9' Deportivo de A Coruna tiene el control del balón. 18:40 9' Real Betis intenta crear peligro. 9' Real Betis intenta crear peligro. 18:40 8' Real Betis tiene el control del balón. 8' Real Betis tiene el control del balón. 18:40 8' José Giménez alivia la presión con un despeje. 8' José Giménez alivia la presión con un despeje. 18:40 8' Real Betis intenta crear peligro. 8' Real Betis intenta crear peligro. 18:39 8' Real Betis tiene el control del balón. 8' Real Betis tiene el control del balón. 18:39 8' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival. 8' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival. 18:39 7' Marc Casado alivia la presión con un despeje. 7' Marc Casado alivia la presión con un despeje. 18:39 7' Real Betis intenta crear peligro. 7' Real Betis intenta crear peligro. 18:39 7' Real Betis tiene el control del balón. 7' Real Betis tiene el control del balón. 18:39 7' Bright Ede alivia la presión con un despeje. 7' Bright Ede alivia la presión con un despeje. 18:39 7' Real Betis intenta crear peligro. 7' Real Betis intenta crear peligro. 18:39 7' Natan Real Betis intercepta un centro dirigido al área. 7' Natan Real Betis intercepta un centro dirigido al área. 18:37 6' Antony es penalizado por empujar a Giacomo Quagliata 6' Antony es penalizado por empujar a Giacomo Quagliata 18:37 6' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 32 %, Real Betis: 68 %. 6' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 32 %, Real Betis: 68 %. 18:37 6' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro. 6' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro. 18:37 5' El árbitro pita tiro libre a Antony (Real Betis) por zancadillear a Giacomo Quagliata. 5' El árbitro pita tiro libre a Antony (Real Betis) por zancadillear a Giacomo Quagliata. 18:37 4' Centro de Marc Roca Real Betis que llega con éxito a un compañero en el área. 4' Centro de Marc Roca Real Betis que llega con éxito a un compañero en el área. 18:36 5' Real Betis intenta crear peligro. 5' Real Betis intenta crear peligro. 18:36 4' Real Betis intenta crear peligro. 4' Real Betis intenta crear peligro. 18:36 4' Juan Hernández remata entre los tres palos de chilena, pero ¡Leo Roman evita un golazo! 4' Juan Hernández remata entre los tres palos de chilena, pero ¡Leo Roman evita un golazo! 18:36 4' Centro de Pablo Fornals Real Betis que llega con éxito a un compañero en el área. 4' Centro de Pablo Fornals Real Betis que llega con éxito a un compañero en el área. 18:35 3' Bright Ede agarra a un jugador rival y es amonestado. 3' Bright Ede agarra a un jugador rival y es amonestado. 18:35 3' Bright Ede (Deportivo de A Coruna) va demasiado lejos y derriba a Nelson Deossa. 3' Bright Ede (Deportivo de A Coruna) va demasiado lejos y derriba a Nelson Deossa. 18:35 3' Real Betis intenta crear peligro. 3' Real Betis intenta crear peligro. 18:35 1' El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico. 1' El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico. 18:35 1' Día soleado, perfecto para el fútbol. 1' Día soleado, perfecto para el fútbol. 18:33 2' Deportivo de A Coruna tiene el control del balón. 2' Deportivo de A Coruna tiene el control del balón. 18:33 2' Deportivo de A Coruna tiene el control del balón. 2' Deportivo de A Coruna tiene el control del balón. 18:33 2' Real Betis tiene el control del balón. 2' Real Betis tiene el control del balón. 18:32 1' Real Betis tiene el control del balón. 1' Real Betis tiene el control del balón. 18:32 1' Real Betis saca, y da comienzo el partido. 1' Real Betis saca, y da comienzo el partido. 18:32 1' El árbitro da inicio al encuentro. 1' El árbitro da inicio al encuentro. 18:32 0' Bienvenidos a Abanca-Riazor. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos. 0' Bienvenidos a Abanca-Riazor. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.