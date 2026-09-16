Deportivo - Sevilla, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Deportivo - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 16 de septiembre de 2026.

El Deportivo, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Abanca-Riazor ante Sevilla este miércoles a las 19:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Getafe, añadiendo 1 punto más a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Sevilla ocupa el sexto lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada como local contra Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 15 5 2 Champions Real Madrid 15 6 3 Champions Betis 12 5 4 Champions Alavés 10 6 5 Europa League Atlético 10 5 6 Conference League Sevilla 10 5 7 Permanencia Deportivo 9 5 18 Descenso Malaga 3 5 19 Descenso Villarreal 2 5 20 Descenso Elche 2 6

Onces iniciales probables

DEPORTIVO: Leo Roman; Ximo Navarro, Lucas Noubi, Jose Gimenez, Giacomo Quagliata; Marc Casado, Luismi Cruz, Mario Soriano, Lorenzo Amatucci; Pierre-Emerick Aubameyang, Bil Nsongo.SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Youssouf Fofana, Miguel Angel Sierra, Jon Guridi, Felix Correia, Lucien Agoume, Robbie Ure.

Últimos Resultados de Deportivo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/09/2026 LaLiga Getafe 1-1 Deportivo 05/09/2026 LaLiga Villarreal 2-3 Deportivo 30/08/2026 LaLiga Deportivo 3-1 Valencia 24/08/2026 LaLiga Malaga 1-1 Deportivo 17/08/2026 LaLiga Deportivo 1-1 Elche

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