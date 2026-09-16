Deportivo - Sevilla, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Deportivo - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de septiembre de 2026.
El Deportivo, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Abanca-Riazor ante Sevilla este miércoles a las 19:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Getafe, añadiendo 1 punto más a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Sevilla ocupa el sexto lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada como local contra Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 15
| 5
|2
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 6
|3
| Champions
| Betis
| 12
| 5
|4
| Champions
| Alavés
| 10
| 6
|5
| Europa League
| Atlético
| 10
| 5
|6
| Conference League
| Sevilla
| 10
| 5
|7
| Permanencia
| Deportivo
| 9
| 5
|18
| Descenso
| Malaga
| 3
| 5
|19
| Descenso
| Villarreal
| 2
| 5
|20
| Descenso
| Elche
| 2
| 6
Onces iniciales probables
DEPORTIVO: Leo Roman; Ximo Navarro, Lucas Noubi, Jose Gimenez, Giacomo Quagliata; Marc Casado, Luismi Cruz, Mario Soriano, Lorenzo Amatucci; Pierre-Emerick Aubameyang, Bil Nsongo.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Youssouf Fofana, Miguel Angel Sierra, Jon Guridi, Felix Correia, Lucien Agoume, Robbie Ure.
Últimos Resultados de Deportivo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Deportivo
|05/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-3
| Deportivo
|30/08/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 3-1
| Valencia
|24/08/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-1
| Deportivo
|17/08/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
| Elche
Últimos Resultados de Sevilla
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/09/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Valencia
|06/09/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Sevilla
|29/08/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Atlético
|22/08/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-3
| Sevilla
|15/08/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Rayo