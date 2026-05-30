Diane Parry - Amanda Anisimova, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Diane Parry - Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 30 de mayo de 2026.
La tenista francesa Diane Parry(92) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista estadounidense Amanda Anisimova(6) este sábado a las 14:00.
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-Últimos Resultados de Diane Parry.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Ann Li
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Diane Parry
|26/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Anhelina Kalinina
| 1-2 (6-0, 2-6, 4-6)
| Diane Parry
|20/05/2026
| Internationaux de Strasbourg (Octavos de final)
| Shuai Zhang
| 2-0 (6-2, 7-5)
| Diane Parry
|19/05/2026
| Internationaux de Strasbourg (Dieciseisavos de final)
| Diane Parry
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Emma Raducanu
|17/05/2026
| Paris (Final)
| Madison Keys
| 1-0 (6-3, 3-3)
| Diane Parry
-Últimos Resultados de Amanda Anisimova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Julia Grabher
| 0-1 (0-6, 0-0)
| Amanda Anisimova
|25/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Sarah Rakotomanga
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Amanda Anisimova
|24/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Amanda Anisimova
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Belinda Bencic
|21/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Amanda Anisimova
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Yulia Starodubtseva
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Amanda Anisimova
| 2-1 (6-1, 5-7, 6-4)
| Ajla Tomljanovic