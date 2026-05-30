Diane Parry - Amanda Anisimova, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Diane Parry - Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 30 de mayo de 2026.

La tenista francesa Diane Parry(92) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista estadounidense Amanda Anisimova(6) este sábado a las 14:00.

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-Últimos Resultados de Diane Parry.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 28/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Ann Li 0-2 (3-6, 4-6) Diane Parry 26/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Anhelina Kalinina 1-2 (6-0, 2-6, 4-6) Diane Parry 20/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Octavos de final) Shuai Zhang 2-0 (6-2, 7-5) Diane Parry 19/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Dieciseisavos de final) Diane Parry 2-0 (6-4, 7-6) Emma Raducanu 17/05/2026 Paris (Final) Madison Keys 1-0 (6-3, 3-3) Diane Parry

-Últimos Resultados de Amanda Anisimova.