Diane Parry - Amanda Anisimova, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Diane Parry - Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Roland Garros WTA
Diane Parry - Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 30 mayo 2026 13:02
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Madrid, 30 de mayo de 2026.

La tenista francesa Diane Parry(92) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista estadounidense Amanda Anisimova(6) este sábado a las 14:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Diane Parry.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Ann Li 0-2 (3-6, 4-6) Diane Parry
26/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Anhelina Kalinina 1-2 (6-0, 2-6, 4-6) Diane Parry
20/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Octavos de final) Shuai Zhang 2-0 (6-2, 7-5) Diane Parry
19/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Dieciseisavos de final) Diane Parry 2-0 (6-4, 7-6) Emma Raducanu
17/05/2026 Paris (Final) Madison Keys 1-0 (6-3, 3-3) Diane Parry

-Últimos Resultados de Amanda Anisimova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Julia Grabher 0-1 (0-6, 0-0) Amanda Anisimova
25/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Sarah Rakotomanga 0-2 (3-6, 1-6) Amanda Anisimova
24/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Amanda Anisimova 0-2 (2-6, 2-6) Belinda Bencic
21/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Amanda Anisimova 2-0 (6-4, 6-2) Yulia Starodubtseva
20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Amanda Anisimova 2-1 (6-1, 5-7, 6-4) Ajla Tomljanovic

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