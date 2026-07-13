Dominic Stephan Stricker - Jaume Munar, en directo hoy: sigue el partido de Swiss Open

Dominic Stephan Stricker - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Swiss Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 13 de julio de 2026.
El tenista suizo Dominic Stephan Stricker(360) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Swiss Open al tenista español Jaume Munar(44) este lunes no antes de las 17:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Dominic Stephan Stricker.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/07/2026
| Troyes (Octavos de final)
| Marat Sharipov
| 0-0 (4-2)
| Dominic Stephan Stricker
|29/06/2026
| Troyes (Dieciseisavos de final)
| Dominic Stephan Stricker
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Philip Henning
|25/05/2026
| Kosice (Dieciseisavos de final)
| Dominic Stephan Stricker
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Martin Krumich
|14/05/2026
| Zagreb (Octavos de final)
| Arthur Fery
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Dominic Stephan Stricker
|13/05/2026
| Zagreb (Dieciseisavos de final)
| Mili Poljicak
| 1-2 (6-7, 7-6, 5-7)
| Dominic Stephan Stricker
-Últimos Resultados de Jaume Munar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Jiri Lehecka
| 3-1 (6-4, 6-4, 4-6, 6-4)
| Jaume Munar
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Jacob Fearnley
| 0-3 (4-6, 6-7, 4-6)
| Jaume Munar
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jaume Munar
| 3-0 (6-1, 6-4, 6-3)
| Francisco Cerundolo
|22/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final)
| Zizou Bergs
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Jaume Munar
|09/06/2026
| Libema Open (Dieciseisavos de final)
| Jaume Munar
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Martin Damm