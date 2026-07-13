Dominic Stephan Stricker - Jaume Munar, en directo hoy: sigue el partido de Swiss Open

Dominic Stephan Stricker - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Swiss Open
Dominic Stephan Stricker - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Swiss Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 13 julio 2026 16:36
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Madrid, 13 de julio de 2026.

El tenista suizo Dominic Stephan Stricker(360) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Swiss Open al tenista español Jaume Munar(44) este lunes no antes de las 17:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Dominic Stephan Stricker.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/07/2026 Troyes (Octavos de final) Marat Sharipov 0-0 (4-2) Dominic Stephan Stricker
29/06/2026 Troyes (Dieciseisavos de final) Dominic Stephan Stricker 2-0 (6-2, 6-4) Philip Henning
25/05/2026 Kosice (Dieciseisavos de final) Dominic Stephan Stricker 0-2 (6-7, 4-6) Martin Krumich
14/05/2026 Zagreb (Octavos de final) Arthur Fery 2-0 (6-1, 6-4) Dominic Stephan Stricker
13/05/2026 Zagreb (Dieciseisavos de final) Mili Poljicak 1-2 (6-7, 7-6, 5-7) Dominic Stephan Stricker

-Últimos Resultados de Jaume Munar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Jiri Lehecka 3-1 (6-4, 6-4, 4-6, 6-4) Jaume Munar
02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Jacob Fearnley 0-3 (4-6, 6-7, 4-6) Jaume Munar
30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jaume Munar 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) Francisco Cerundolo
22/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final) Zizou Bergs 2-0 (6-2, 6-4) Jaume Munar
09/06/2026 Libema Open (Dieciseisavos de final) Jaume Munar 0-2 (4-6, 4-6) Martin Damm

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