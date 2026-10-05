Donna Vekic - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Donna Vekic - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de octubre de 2026.
La tenista croata Donna Vekic(38) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo China Open a la tenista polaca Iga Swiatek(9) este lunes no antes de las 05:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/05/2023
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Donna Vekic
Últimos Resultados de Donna Vekic
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Donna Vekic
| 2-1 (6-1, 4-6, 6-2)
| Lin Zhu
|22/09/2026
| Singapore Open (Dieciseisavos de final)
| Donna Vekic
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Xinyu Wang
|03/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Ann Li
| 2-1 (5-7, 7-6, 6-4)
| Donna Vekic
|30/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Talia Gibson
| 1-2 (2-6, 6-4, 3-6)
| Donna Vekic
|25/08/2026
| Monterrey Open (Dieciseisavos de final)
| Diane Parry
| 2-1 (6-7, 6-4, 6-1)
| Donna Vekic
Últimos Resultados de Iga Swiatek
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Xinyu Gao
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Iga Swiatek
|07/09/2026
| US Open WTA (Octavos de final)
| Iga Swiatek
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Qinwen Zheng
|05/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Marie Bouzkova
|03/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Nadia Podoroska
|01/09/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Xiyu Wang