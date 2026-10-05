Donna Vekic - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Donna Vekic - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de China Open
Donna Vekic - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 5 octubre 2026 4:01
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Madrid, 5 de octubre de 2026.

La tenista croata Donna Vekic(38) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo China Open a la tenista polaca Iga Swiatek(9) este lunes no antes de las 05:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/05/2023 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Iga Swiatek 2-0 (6-3, 6-4) Donna Vekic

Últimos Resultados de Donna Vekic

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Donna Vekic 2-1 (6-1, 4-6, 6-2) Lin Zhu
22/09/2026 Singapore Open (Dieciseisavos de final) Donna Vekic 0-2 (1-6, 2-6) Xinyu Wang
03/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Ann Li 2-1 (5-7, 7-6, 6-4) Donna Vekic
30/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Talia Gibson 1-2 (2-6, 6-4, 3-6) Donna Vekic
25/08/2026 Monterrey Open (Dieciseisavos de final) Diane Parry 2-1 (6-7, 6-4, 6-1) Donna Vekic

Últimos Resultados de Iga Swiatek

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Xinyu Gao 0-2 (2-6, 3-6) Iga Swiatek
07/09/2026 US Open WTA (Octavos de final) Iga Swiatek 0-2 (5-7, 3-6) Qinwen Zheng
05/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Iga Swiatek 2-0 (7-6, 7-6) Marie Bouzkova
03/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Iga Swiatek 2-0 (6-3, 6-2) Nadia Podoroska
01/09/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Iga Swiatek 2-0 (6-2, 6-3) Xiyu Wang
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