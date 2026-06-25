Ecuador - Alemania, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Ecuador - Alemania: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 25 de junio de 2026.

La selección de Ecuador, situada en la tercera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (III) de la Copa Mundial de la FIFA en el MetLife Stadium de Nueva York (East Rutherford), en EE. UU. ante Alemania este jueves a las 22:00, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado como local contra Curazao, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Alemania ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada como local contra Costa de Marfil, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Alemania 6 2 2 Clasificado Costa de Marfil 3 2 3 Tercero ¿? Ecuador 1 2 4 Eliminado Curazao 1 2

-Onces iniciales probables.

ECUADOR: Hernan Galindez; Joel Ordonez, Willian Pacho, Piero Hincapie; Angelo Preciado, Alan Franco, Moises Caicedo, Pervis Estupinan, John Yeboah, Gonzalo Plata, Enner Valencia.

ALEMANIA: Oliver Baumann; Malick Thiaw, Antonio Ruediger, Joshua Kimmich, David Raum; Leon Goretzka, Angelo Stiller, Jamie Leweling, Nadiem Amiri, Maximilian Beier, Deniz Undav.

-Últimos Resultados de Ecuador.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/06/2026 World Cup Grp. E Ecuador 0-0 Curacao 15/06/2026 World Cup Grp. E Ivory Coast 1-0 Ecuador

-Últimos Resultados de Alemania.