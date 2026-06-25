Ecuador 1 - 1 Alemania, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Madrid, 25 de junio de 2026.

La selección de Ecuador, situada en la tercera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (III) de la Copa Mundial de la FIFA en el MetLife Stadium de Nueva York (East Rutherford), en EE. UU. ante Alemania este jueves a las 22:00, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado como local contra Curazao, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Alemania ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada como local contra Costa de Marfil, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ECUADOR: Hernan Galindez; Joel Ordonez, Willian Pacho, Piero Hincapie; John Yeboah, Alan Franco, Pedro Vite, Moises Caicedo, Nilson Angulo; Gonzalo Plata, Enner Valencia.

ALEMANIA: Manuel Neuer; Antonio Ruediger, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, David Raum; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Leroy Sane, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz.

-Últimos Resultados de Ecuador.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/06/2026 World Cup Grp. E Ecuador 0-0 Curacao 15/06/2026 World Cup Grp. E Ivory Coast 1-0 Ecuador

-Últimos Resultados de Alemania.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/06/2026 World Cup Grp. E Germany 2-1 Ivory Coast 14/06/2026 World Cup Grp. E Germany 7-1 Curacao

22:10 10' Posesión de balón: Ecuador: 41 %, Alemania: 59 %. 22:10 9' Grave error defensivo cometido por Felix Nmecha. 22:10 9' Asistencia de Pedro Vite en el gol. 22:10 9' ¡G O O O O O O L! - ¡Nilson Angulo (Ecuador) bate al guardameta desde fuera del área con la pierna izquierda! 22:10 9' Pedro Vite hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 22:10 9' Antonio Rüdiger alivia la presión con un despeje. 22:08 9' Ecuador intenta crear peligro. 22:08 8' Jamal Musiala es penalizado por empujar a Moisés Caicedo 22:08 8' Pedro Vite alivia la presión con un despeje. 22:08 7' Willian Pacho rechaza con éxito el disparo. 22:07 7' Un remate de Florian Wirtz es rechazado. 22:06 7' Grave error defensivo cometido por Willian Pacho. 22:06 7' Nilson Angulo (Ecuador) va demasiado lejos y derriba a Joshua Kimmich. 22:06 7' Joshua Kimmich alivia la presión con un despeje. 22:06 7' Joshua Kimmich se impone a Nilson Angulo en un duelo aéreo. 22:06 7' Entrada peligrosa de Aleksandar Pavlovic (Alemania) sobre Pedro Vite. 22:06 6' Alan Franco alivia la presión con un despeje. 22:06 6' Alemania intenta crear peligro. 22:05 5' Posesión de balón: Ecuador: 9 %, Alemania: 91 %. 22:05 5' El árbitro pita tiro libre a Joel Ordóñez (Ecuador) por zancadillear a Jamal Musiala. 22:05 4' A las manos de Manuel Neuer, que sale y se apodera del balón. 22:05 4' Se reanuda el partido. 22:03 4' ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Alemania debe subir al marcador. 22:03 4' VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Alemania. 22:03 3' ¡Aleksandar Pavlovic dio el pase decisivo para el gol! 22:03 2' Asistencia de Florian Wirtz en el gol. 22:03 2' ¡G O O O O O O L! - ¡Leroy Sane marca con la pierna izquierda! 22:02 2' Ataque potencialmente peligroso de Alemania. 22:02 2' Alemania saca de banda en la mitad del campo rival. 22:02 2' Alemania saca de banda en la mitad del campo rival. 22:02 1' Piero Hincapié alivia la presión con un despeje. 22:02 1' Joel Ordóñez alivia la presión con un despeje. 22:02 1' Alemania tiene el control del balón. 22:00 1' David Raum alivia la presión con un despeje. 22:00 1' Ecuador saca de banda en su mitad del campo. 22:00 1' Meteorología: cielo nublado. 22:00 1' El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico. 22:00 1' Alemania saca, y da comienzo el partido. 22:00 1' El árbitro da inicio al encuentro. 22:00 0' Bienvenidos a MetLife Stadium. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.