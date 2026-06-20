Ecuador - Curazao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Ecuador - Curazao: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 20 de junio de 2026.

La selección de Ecuador, situada en la tercera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (II) de la Copa Mundial de la FIFA en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en EE. UU. ante Curazao este domingo a las 02:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra Costa de Marfil, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Curazao ocupa el cuarto lugar, llega tras la derrota de 7 - 1 cosechada contra Alemania, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Alemania 3 1 2 Clasificado Costa de Marfil 3 1 3 Tercero ¿? Ecuador 0 1 4 Eliminado Curazao 0 1

-Onces iniciales probables.

ECUADOR: Hernan Galindez; Angelo Preciado, Willian Pacho, Joel Ordonez, Piero Hincapie; Moises Caicedo, Alan Franco, John Yeboah, Pedro Vite, Gonzalo Plata, Enner Valencia.

CURAZAO: Eloy Room; Sherel Floranus, Riechedly Bazoer, Armando Obispo, Deveron Fonville; Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Tahith Chong; Jurgen Locadia, Sontje Hansen.

-Últimos Resultados de Ecuador.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/06/2026 World Cup Grp. E Ivory Coast 1-0 Ecuador

-Últimos Resultados de Curazao.