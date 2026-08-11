Ekaterina Alexandrova - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Madrid, 11 de agosto de 2026.
La tenista rusa Ekaterina Alexandrova(19) se enfrenta en Cuartos de final del torneo National Bank Open a la tenista ucraniana Elina Svitolina(9) este martes no antes de las 02:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/08/2026
| National Bank Open (Cuartos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 1-2 (6-3, 0-6, 3-6)
| Elina Svitolina
Últimos Resultados de Ekaterina Alexandrova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/08/2026
| National Bank Open (Cuartos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 1-2 (6-3, 0-6, 3-6)
| Elina Svitolina
|09/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (6-7, 6-4, 4-6)
| Ekaterina Alexandrova
|06/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Talia Gibson
| 1-2 (7-5, 1-6, 3-6)
| Ekaterina Alexandrova
|04/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Camila Osorio
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Ekaterina Alexandrova
|28/07/2026
| The Memphis Classic (Dieciseisavos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 1-1 (6-7, 6-4, 4-5)
| Kristina Liutova
Últimos Resultados de Elina Svitolina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/08/2026
| National Bank Open (Cuartos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 1-2 (6-3, 0-6, 3-6)
| Elina Svitolina
|09/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Amanda Anisimova
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Anastasia Potapova
|04/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (6-7, 7-6, 6-4)
| Jessica Bouzas Maneiro
|01/08/2026
| Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final)
| Alexandra Eala
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Elina Svitolina