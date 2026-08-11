Ekaterina Alexandrova - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 11 agosto 2026 12:28
Seguir en

Madrid, 11 de agosto de 2026.

La tenista rusa Ekaterina Alexandrova(19) se enfrenta en Cuartos de final del torneo National Bank Open a la tenista ucraniana Elina Svitolina(9) este martes no antes de las 02:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/08/2026 National Bank Open (Cuartos de final) Ekaterina Alexandrova 1-2 (6-3, 0-6, 3-6) Elina Svitolina

Últimos Resultados de Ekaterina Alexandrova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/08/2026 National Bank Open (Cuartos de final) Ekaterina Alexandrova 1-2 (6-3, 0-6, 3-6) Elina Svitolina
09/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Aryna Sabalenka 1-2 (6-7, 6-4, 4-6) Ekaterina Alexandrova
06/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Talia Gibson 1-2 (7-5, 1-6, 3-6) Ekaterina Alexandrova
04/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Camila Osorio 0-2 (3-6, 6-7) Ekaterina Alexandrova
28/07/2026 The Memphis Classic (Dieciseisavos de final) Ekaterina Alexandrova 1-1 (6-7, 6-4, 4-5) Kristina Liutova

Últimos Resultados de Elina Svitolina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/08/2026 National Bank Open (Cuartos de final) Ekaterina Alexandrova 1-2 (6-3, 0-6, 3-6) Elina Svitolina
09/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-2, 6-4) Amanda Anisimova
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-1, 6-1) Anastasia Potapova
04/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Elina Svitolina 2-1 (6-7, 7-6, 6-4) Jessica Bouzas Maneiro
01/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final) Alexandra Eala 2-0 (6-3, 6-4) Elina Svitolina

Elina Svitolina convierte el punto de set y GANA el tercer set por 6-3.

Elina Svitolina convierte el punto de set y GANA el tercer set por 6-3.

Ekaterina Alexandrova rompe el servicio de Elina Svitolina. El marcador es ahora 3-5.

Ekaterina Alexandrova rompe el servicio de Elina Svitolina. El marcador es ahora 3-5.

Ekaterina Alexandrova gana el punto de juego. Su desventaja es ahora de 2-5.

Ekaterina Alexandrova gana el punto de juego. Su desventaja es ahora de 2-5.

Elina Svitolina se apunta el juego, tomando una ventaja de 5-1.

Elina Svitolina se apunta el juego, tomando una ventaja de 5-1.

Elina Svitolina rompe a Ekaterina Alexandrova y domina ahora 4-1.

Elina Svitolina rompe a Ekaterina Alexandrova y domina ahora 4-1.

Elina Svitolina se apunta el juego, tomando una ventaja de 3-1.

Elina Svitolina se apunta el juego, tomando una ventaja de 3-1.

Ekaterina Alexandrova gana el punto de juego. Su desventaja es ahora de 1-2.

Ekaterina Alexandrova gana el punto de juego. Su desventaja es ahora de 1-2.

Elina Svitolina se apunta el juego, tomando una ventaja de 2-0.

Elina Svitolina se apunta el juego, tomando una ventaja de 2-0.

Gran comienzo de Elina Svitolina con un break en el primer juego del tercer set.

Gran comienzo de Elina Svitolina con un break en el primer juego del tercer set.

Inicio del tercer set. Ekaterina Alexandrova al servicio.

Inicio del tercer set. Ekaterina Alexandrova al servicio.

Elina Svitolina convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-0.

Elina Svitolina convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-0.

Elina Svitolina rompe el servicio de Ekaterina Alexandrova, tomando una ventaja de 5-0 en el 2.º set.

Elina Svitolina rompe el servicio de Ekaterina Alexandrova, tomando una ventaja de 5-0 en el 2.º set.

Elina Svitolina convierte el punto de juego y domina ahora 4-0.

Elina Svitolina convierte el punto de juego y domina ahora 4-0.

Elina Svitolina rompe el servicio de Ekaterina Alexandrova, tomando una ventaja de 3-0 en el 2.º set.

Elina Svitolina rompe el servicio de Ekaterina Alexandrova, tomando una ventaja de 3-0 en el 2.º set.

Elina Svitolina convierte el punto de juego y domina ahora 2-0.

Elina Svitolina convierte el punto de juego y domina ahora 2-0.

Elina Svitolina rompe el servicio de su rival en el primer juego del 2.º set.

Elina Svitolina rompe el servicio de su rival en el primer juego del 2.º set.

Inicio del segundo set. Ekaterina Alexandrova servirá primero.

Inicio del segundo set. Ekaterina Alexandrova servirá primero.

Ekaterina Alexandrova convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-3.

Ekaterina Alexandrova convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-3.

Ekaterina Alexandrova se lleva el juego y domina ahora 5-3.

Ekaterina Alexandrova se lleva el juego y domina ahora 5-3.

Elina Svitolina convierte el punto de juego y ahora está 3-4 por detrás.

Elina Svitolina convierte el punto de juego y ahora está 3-4 por detrás.

Ekaterina Alexandrova se lleva el juego y domina ahora 4-2.

Ekaterina Alexandrova se lleva el juego y domina ahora 4-2.

Ekaterina Alexandrova rompe el servicio de Elina Svitolina y se pone 3-2 por delante.

Ekaterina Alexandrova rompe el servicio de Elina Svitolina y se pone 3-2 por delante.

Ekaterina Alexandrova gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Ekaterina Alexandrova gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Elina Svitolina se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Elina Svitolina se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Ekaterina Alexandrova gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Ekaterina Alexandrova gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Elina Svitolina gana el primer juego y domina 1-0

Elina Svitolina gana el primer juego y domina 1-0

Contador

Contenido patrocinado