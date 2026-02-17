Ekaterina Alexandrova - Magda Linette, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Duty Free Tennis Championships

Ekaterina Alexandrova - Magda Linette: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Dubai Duty Free Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de febrero de 2026.
La tenista Rusa Ekaterina Alexandrova(12) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships a la tenista Polaca Magda Linette(50) este martes a las 07:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/03/2025
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Magda Linette
|22/05/2024
| Internationaux de Strasbourg (Octavos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 1-2 (7-6, 3-6, 3-6)
| Magda Linette
|09/01/2024
| Adelaide International (Dieciseisavos de final)
| Magda Linette
| 1-2 (6-3, 6-7, 5-7)
| Ekaterina Alexandrova
|21/01/2023
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Magda Linette
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Ekaterina Alexandrova
-Últimos Resultados de Ekaterina Alexandrova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Jelena Ostapenko
|07/02/2026
| Mubadala Abu Dhabi Open (Final)
| Sara Bejlek
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Ekaterina Alexandrova
|06/02/2026
| Mubadala Abu Dhabi Open (Semifinal)
| Hailey Baptiste
| 1-2 (6-3, 6-7, 3-6)
| Ekaterina Alexandrova
|05/02/2026
| Mubadala Abu Dhabi Open (Cuartos de final)
| Alexandra Eala
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Ekaterina Alexandrova
|04/02/2026
| Mubadala Abu Dhabi Open (Octavos de final)
| Dayana Yastremska
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Ekaterina Alexandrova
-Últimos Resultados de Magda Linette.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Lulu Sun
| 1-2 (6-4, 4-6, 1-6)
| Magda Linette
|09/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Magda Linette
|08/02/2026
| Qatar Total Open (Treintaidosavos de final)
| Sonay Kartal
| 1-2 (4-6, 6-3, 3-6)
| Magda Linette
|23/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Magda Linette
|21/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Ann Li
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Magda Linette