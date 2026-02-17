Ekaterina Alexandrova - Magda Linette, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Duty Free Tennis Championships

Ekaterina Alexandrova - Magda Linette: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Dubai Duty Free Tennis Championships
Ekaterina Alexandrova - Magda Linette: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Dubai Duty Free Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 17 febrero 2026 6:00
Seguir en

Madrid, 17 de febrero de 2026.

La tenista Rusa Ekaterina Alexandrova(12) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships a la tenista Polaca Magda Linette(50) este martes a las 07:00.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/03/2025 Miami Open (Treintaidosavos de final) Ekaterina Alexandrova 0-2 (6-7, 2-6) Magda Linette
22/05/2024 Internationaux de Strasbourg (Octavos de final) Ekaterina Alexandrova 1-2 (7-6, 3-6, 3-6) Magda Linette
09/01/2024 Adelaide International (Dieciseisavos de final) Magda Linette 1-2 (6-3, 6-7, 5-7) Ekaterina Alexandrova
21/01/2023 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Magda Linette 2-0 (6-3, 6-4) Ekaterina Alexandrova

-Últimos Resultados de Ekaterina Alexandrova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Ekaterina Alexandrova 0-2 (4-6, 2-6) Jelena Ostapenko
07/02/2026 Mubadala Abu Dhabi Open (Final) Sara Bejlek 2-0 (7-6, 6-1) Ekaterina Alexandrova
06/02/2026 Mubadala Abu Dhabi Open (Semifinal) Hailey Baptiste 1-2 (6-3, 6-7, 3-6) Ekaterina Alexandrova
05/02/2026 Mubadala Abu Dhabi Open (Cuartos de final) Alexandra Eala 0-2 (3-6, 3-6) Ekaterina Alexandrova
04/02/2026 Mubadala Abu Dhabi Open (Octavos de final) Dayana Yastremska 0-2 (3-6, 0-6) Ekaterina Alexandrova

-Últimos Resultados de Magda Linette.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Lulu Sun 1-2 (6-4, 4-6, 1-6) Magda Linette
09/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (7-6, 6-1) Magda Linette
08/02/2026 Qatar Total Open (Treintaidosavos de final) Sonay Kartal 1-2 (4-6, 6-3, 3-6) Magda Linette
23/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Karolina Muchova 2-0 (6-1, 6-1) Magda Linette
21/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Ann Li 0-2 (3-6, 3-6) Magda Linette

Contador

Contenido patrocinado