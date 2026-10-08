Ekaterina Alexandrova - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Ekaterina Alexandrova - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 8 de octubre de 2026.

La tenista rusa Ekaterina Alexandrova(28) se enfrenta en Cuartos de final del torneo China Open a la tenista rusa Mirra Andreeva(5) este jueves no antes de las 13:00.

Últimos Resultados de Ekaterina Alexandrova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 06/10/2026 China Open (Octavos de final) Linda Noskova 0-2 (2-6, 2-6) Ekaterina Alexandrova 04/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Ekaterina Alexandrova 2-1 (3-6, 6-4, 6-3) Diana Shnaider 02/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Ekaterina Alexandrova 2-0 (6-1, 6-4) Aliaksandra Sasnovich 04/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Marta Kostyuk 2-0 (6-3, 6-2) Ekaterina Alexandrova 03/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Kimberly Birrell 1-2 (1-6, 6-2, 3-6) Ekaterina Alexandrova

Últimos Resultados de Mirra Andreeva