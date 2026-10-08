Ekaterina Alexandrova - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Ekaterina Alexandrova - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de China Open
Ekaterina Alexandrova - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 8 octubre 2026 12:01
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Madrid, 8 de octubre de 2026.

La tenista rusa Ekaterina Alexandrova(28) se enfrenta en Cuartos de final del torneo China Open a la tenista rusa Mirra Andreeva(5) este jueves no antes de las 13:00.

Últimos Resultados de Ekaterina Alexandrova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/10/2026 China Open (Octavos de final) Linda Noskova 0-2 (2-6, 2-6) Ekaterina Alexandrova
04/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Ekaterina Alexandrova 2-1 (3-6, 6-4, 6-3) Diana Shnaider
02/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Ekaterina Alexandrova 2-0 (6-1, 6-4) Aliaksandra Sasnovich
04/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Marta Kostyuk 2-0 (6-3, 6-2) Ekaterina Alexandrova
03/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Kimberly Birrell 1-2 (1-6, 6-2, 3-6) Ekaterina Alexandrova

Últimos Resultados de Mirra Andreeva

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/10/2026 China Open (Octavos de final) Daria Snigur 0-2 (2-6, 2-6) Mirra Andreeva
04/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Polina Kudermetova 0-2 (4-6, 1-6) Mirra Andreeva
02/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Yue Yuan 1-2 (6-3, 0-6, 0-6) Mirra Andreeva
25/09/2026 Singapore Open (Cuartos de final) Mirra Andreeva 0-2 (2-6, 5-7) Leylah Fernandez
23/09/2026 Singapore Open (Octavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-2, 6-2) Aliaksandra Sasnovich
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