Ekaterina Alexandrova - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Ekaterina Alexandrova - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de octubre de 2026.
La tenista rusa Ekaterina Alexandrova(28) se enfrenta en Cuartos de final del torneo China Open a la tenista rusa Mirra Andreeva(5) este jueves no antes de las 13:00.
Últimos Resultados de Ekaterina Alexandrova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Linda Noskova
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Ekaterina Alexandrova
|04/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 2-1 (3-6, 6-4, 6-3)
| Diana Shnaider
|02/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Aliaksandra Sasnovich
|04/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Ekaterina Alexandrova
|03/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Kimberly Birrell
| 1-2 (1-6, 6-2, 3-6)
| Ekaterina Alexandrova
Últimos Resultados de Mirra Andreeva
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Daria Snigur
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Mirra Andreeva
|04/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Polina Kudermetova
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Mirra Andreeva
|02/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Yue Yuan
| 1-2 (6-3, 0-6, 0-6)
| Mirra Andreeva
|25/09/2026
| Singapore Open (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Leylah Fernandez
|23/09/2026
| Singapore Open (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Aliaksandra Sasnovich