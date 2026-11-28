Madrid, 28 de noviembre de 2026.

El Elche, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Martinez Valero ante Atlético de Madrid este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Levante, añadiendo 1 punto más a los 11 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Atlético de Madrid ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria de 0 - 3 cosechada contra Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 31 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare, Federico Redondo, Victor Chust, Roy Revivo; Lucas Cepeda, Martim Neto, Javi Morcillo, German Valera, Gonzalo Villar, Fer Nino.ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Marc Pubill; Pablo Barrios, Alejandro Baena, Giuliano Simeone, Morten Hjulmand; Kang-In Lee, Julian Alvarez.

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