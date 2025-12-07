Elche - Girona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Elche - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 7 de diciembre de 2025.

El Elche, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 15 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Girona este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 16 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Real Madrid, añadiendo 1 punto más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ELCHE: Inaki Pena; Victor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas; Alvaro Nunez, Grady Diangana, Marc Aguado, Aleix Febas, German Valera; Hector Fort, Rafa Mir.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Daley Blind, Alex Moreno, Alejandro Frances, Vitor Reis; Yaser Asprilla, Axel Witsel, Ivan Martin; Vladyslav Vanat, Bryan Gil, Viktor Tsigankov.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/04/2023 LaLiga Girona 2-0 Elche

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/11/2025 LaLiga Getafe 1-0 Elche 23/11/2025 LaLiga Elche 2-2 Real Madrid 07/11/2025 LaLiga Elche 1-1 Real Sociedad 02/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Elche 25/10/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Elche

-Últimos Resultados del Girona.