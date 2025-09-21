Elche - Oviedo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Elche - Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 21 septiembre 2025 17:46

Madrid, 21 de septiembre de 2025.

El Elche, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Oviedo este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Sevilla, añadiendo 1 punto más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota de 2 - 0 cosechada contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
ELCHE: Inaki Pena; Alvaro Nunez, David Affengruber, Pedro Bigas; Josan, Rodrigo Mendoza, Aleix Febas, Martim Neto, German Valera; Rafa Mir, Andre Silva.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Dani Calvo, David Carmo, Rahim Alhassane; Haissem Hassan, Leander Dendoncker, Kwasi Sibo, Josip Brekalo; Luka Ilic, Jose Salomon Rondon.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/03/2025 LaLiga2 Real Oviedo 1-1 Elche
24/11/2024 LaLiga2 Real Oviedo 0-4 Elche
05/04/2024 LaLiga2 Real Oviedo 2-0 Elche
15/12/2023 LaLiga2 Real Oviedo 3-2 Elche

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
12/09/2025 LaLiga Sevilla 2-2 Elche
29/08/2025 LaLiga Elche 2-0 Levante
23/08/2025 LaLiga Atlético 1-1 Elche
18/08/2025 LaLiga Elche 1-1 Betis
01/06/2025 LaLiga Deportivo La Coruna 0-4 Elche

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/09/2025 LaLiga Getafe 2-0 Real Oviedo
30/08/2025 LaLiga Real Oviedo 1-0 Real Sociedad
24/08/2025 LaLiga Real Oviedo 0-3 Real Madrid
15/08/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Real Oviedo
21/06/2025 LaLiga Real Oviedo 3-1 CD Mirandes

