Elche - Oviedo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 21 de septiembre de 2025.

El Elche, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Oviedo este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Sevilla, añadiendo 1 punto más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota de 2 - 0 cosechada contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ELCHE: Inaki Pena; Alvaro Nunez, David Affengruber, Pedro Bigas; Josan, Rodrigo Mendoza, Aleix Febas, Martim Neto, German Valera; Rafa Mir, Andre Silva.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Dani Calvo, David Carmo, Rahim Alhassane; Haissem Hassan, Leander Dendoncker, Kwasi Sibo, Josip Brekalo; Luka Ilic, Jose Salomon Rondon.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/03/2025 LaLiga2 Real Oviedo 1-1 Elche 24/11/2024 LaLiga2 Real Oviedo 0-4 Elche 05/04/2024 LaLiga2 Real Oviedo 2-0 Elche 15/12/2023 LaLiga2 Real Oviedo 3-2 Elche

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/09/2025 LaLiga Sevilla 2-2 Elche 29/08/2025 LaLiga Elche 2-0 Levante 23/08/2025 LaLiga Atlético 1-1 Elche 18/08/2025 LaLiga Elche 1-1 Betis 01/06/2025 LaLiga Deportivo La Coruna 0-4 Elche

-Últimos Resultados del Oviedo.