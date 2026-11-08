Elche - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Elche - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Elche - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 8 noviembre 2026 9:00
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Madrid, 8 de noviembre de 2026.

El Elche, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante Betis este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 1 como local contra Valencia, sin poder sumar más puntos a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Betis ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada como local contra Málaga, añadiendo 3 puntos más a los 23 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 30 11
2 Champions Real Madrid 30 12
3 Champions Atlético 28 11
4 Champions Betis 23 11
5 Europa League Real Sociedad 19 11
6 Conference League Sevilla 18 12
17 Permanencia Elche 10 11
18 Descenso Levante 10 11
19 Descenso Valencia 9 12
20 Descenso Malaga 5 12

Onces iniciales probables

ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare, Federico Redondo, Victor Chust, Roy Revivo; Lucas Cepeda, Facundo Buonanotte, Javi Morcillo, German Valera, Gonzalo Villar, Fer Nino.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Marc Bartra, Natan, Francisco Garcia, Hector Bellerin; Pablo Fornals, Antony, Marc Roca, Abdessamad Ezzalzouli, Isco, Troy Parrott.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
12/05/2026 LaLiga Betis 2-1 Elche
18/08/2025 LaLiga Elche 1-1 Betis
24/02/2023 LaLiga Elche 2-3 Betis

Últimos Resultados de Elche

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/11/2026 LaLiga Elche 0-1 Valencia
24/10/2026 LaLiga Rayo 0-3 Elche
17/10/2026 LaLiga Villarreal 0-0 Elche
11/10/2026 LaLiga Elche 0-0 Celta
18/09/2026 LaLiga Espanyol 1-3 Elche

Últimos Resultados de Betis

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/11/2026 Champions Borussia Dortmund 2-1 Betis
31/10/2026 LaLiga Betis 2-1 Malaga
25/10/2026 LaLiga Celta 0-0 Betis
21/10/2026 Champions Betis 1-0 Feyenoord
17/10/2026 LaLiga Betis 2-5 Barcelona
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