Elche - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Elche - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 15 de septiembre de 2026.

El Elche, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante Real Madrid este martes a las 21:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Athletic, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 4 - 1 cosechada como local contra Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 15 5 2 Champions Real Madrid 12 5 3 Champions Betis 12 5 4 Champions Alavés 10 5 5 Europa League Atlético 10 5 6 Conference League Sevilla 10 5 18 Descenso Villarreal 2 5 19 Descenso Elche 2 5 20 Descenso Valencia 1 5

Onces iniciales probables

ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare, Roy Revivo, Federico Redondo, Victor Chust; Javi Morcillo, Gonzalo Villar, Tete Morente, German Valera, Facundo Buonanotte, Fer Nino.REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Ruediger, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde, Bernardo Silva, Arda Guler, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.

Últimos enfrentamientos directos

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