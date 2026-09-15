Elche - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Elche - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de septiembre de 2026.
El Elche, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante Real Madrid este martes a las 21:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Athletic, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 4 - 1 cosechada como local contra Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 15
| 5
|2
| Champions
| Real Madrid
| 12
| 5
|3
| Champions
| Betis
| 12
| 5
|4
| Champions
| Alavés
| 10
| 5
|5
| Europa League
| Atlético
| 10
| 5
|6
| Conference League
| Sevilla
| 10
| 5
|18
| Descenso
| Villarreal
| 2
| 5
|19
| Descenso
| Elche
| 2
| 5
|20
| Descenso
| Valencia
| 1
| 5
Onces iniciales probables
ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare, Roy Revivo, Federico Redondo, Victor Chust; Javi Morcillo, Gonzalo Villar, Tete Morente, German Valera, Facundo Buonanotte, Fer Nino.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Ruediger, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde, Bernardo Silva, Arda Guler, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Elche
|23/11/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Real Madrid
|15/02/2023
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Elche
Últimos Resultados de Elche
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Elche
|07/09/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-3
| Real Sociedad
|28/08/2026
| LaLiga
| Racing
| 3-2
| Elche
|23/08/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-5
| Barcelona
|17/08/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
| Elche
Últimos Resultados de Real Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/09/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Rayo
|08/09/2026
| Champions
| Real Madrid
| 2-1
| Inter
|04/09/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Real Madrid
|30/08/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Malaga
|26/08/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Real Sociedad