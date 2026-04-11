Elche - Valencia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Elche - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de abril de 2026.
El Elche, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 31 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Valencia este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Rayo, sin poder sumar más puntos a los 29 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la derrota por 2 - 3 cosechada en su estadio contra el Celta, sin poder sumar más puntos a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 76
| 30
|2
| Champions
| Real Madrid
| 70
| 31
|3
| Champions
| Villarreal
| 58
| 30
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 30
|5
| Europa League
| Betis
| 45
| 30
|6
| Conference League
| Celta
| 44
| 30
|14
| Permanencia
| Valencia
| 35
| 30
|18
| Descenso
| Elche
| 29
| 30
|19
| Descenso
| Levante
| 26
| 30
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 24
| 30
-Onces iniciales probables.
ELCHE: Matias Dituro; David Affengruber, Victor Chust, Leo Petrot; German Valera, Marc Aguado, Aleix Febas, Tete Morente; Buba Sangare, Alvaro Rodriguez, Rafa Mir.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Unai Nunez, Cesar Tarrega, Eray Coemert, Jose Gaya; Luis Rioja, Javier Guerra, Guido Rodriguez, Largie Ramazani; Andre Almeida, Hugo Duro.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/01/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Elche
|23/04/2023
| LaLiga
| Elche
| 0-2
| Valencia
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Elche
|21/03/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-1
| Mallorca
|14/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Elche
|08/03/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Elche
|01/03/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Espanyol
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-3
| Celta
|21/03/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Valencia
|14/03/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Valencia
|08/03/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-2
| Alavés
|01/03/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Osasuna