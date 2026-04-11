Elche - Valencia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Elche - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 11 de abril de 2026.

El Elche, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 31 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Valencia este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Rayo, sin poder sumar más puntos a los 29 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la derrota por 2 - 3 cosechada en su estadio contra el Celta, sin poder sumar más puntos a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 76 30 2 Champions Real Madrid 70 31 3 Champions Villarreal 58 30 4 Champions Atlético 57 30 5 Europa League Betis 45 30 6 Conference League Celta 44 30 14 Permanencia Valencia 35 30 18 Descenso Elche 29 30 19 Descenso Levante 26 30 20 Descenso Real Oviedo 24 30

-Onces iniciales probables.

ELCHE: Matias Dituro; David Affengruber, Victor Chust, Leo Petrot; German Valera, Marc Aguado, Aleix Febas, Tete Morente; Buba Sangare, Alvaro Rodriguez, Rafa Mir.

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Unai Nunez, Cesar Tarrega, Eray Coemert, Jose Gaya; Luis Rioja, Javier Guerra, Guido Rodriguez, Largie Ramazani; Andre Almeida, Hugo Duro.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/01/2026 LaLiga Valencia 1-1 Elche 23/04/2023 LaLiga Elche 0-2 Valencia

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Elche 21/03/2026 LaLiga Elche 2-1 Mallorca 14/03/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Elche 08/03/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Elche 01/03/2026 LaLiga Elche 2-2 Espanyol

-Últimos Resultados del Valencia.