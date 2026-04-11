Elche - Valencia, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Elche - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Elche - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 11 abril 2026 15:31
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Madrid, 11 de abril de 2026.

El Elche, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 31 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Martinez Valero ante el Valencia este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Rayo, sin poder sumar más puntos a los 29 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la derrota por 2 - 3 cosechada en su estadio contra el Celta, sin poder sumar más puntos a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare, David Affengruber, Leo Petrot, German Valera; Tete Morente, Gonzalo Villar, Aleix Febas, Martim Neto; Andre Silva, Rafa Mir.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Thierry Correia, Cesar Tarrega, Eray Coemert, Jose Gaya; Luis Rioja, Guido Rodriguez, Filip Ugrinic, Largie Ramazani; Lucas Beltran, Umar Sadiq.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/01/2026 LaLiga Valencia 1-1 Elche
23/04/2023 LaLiga Elche 0-2 Valencia

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
03/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Elche
21/03/2026 LaLiga Elche 2-1 Mallorca
14/03/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Elche
08/03/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Elche
01/03/2026 LaLiga Elche 2-2 Espanyol

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/04/2026 LaLiga Valencia 2-3 Celta
21/03/2026 LaLiga Sevilla 0-2 Valencia
14/03/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Valencia
08/03/2026 LaLiga Valencia 3-2 Alavés
01/03/2026 LaLiga Valencia 1-0 Osasuna

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