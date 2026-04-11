Elche - Valencia, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Elche - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 11 de abril de 2026.

El Elche, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 31 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Martinez Valero ante el Valencia este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Rayo, sin poder sumar más puntos a los 29 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la derrota por 2 - 3 cosechada en su estadio contra el Celta, sin poder sumar más puntos a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare, David Affengruber, Leo Petrot, German Valera; Tete Morente, Gonzalo Villar, Aleix Febas, Martim Neto; Andre Silva, Rafa Mir.

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Thierry Correia, Cesar Tarrega, Eray Coemert, Jose Gaya; Luis Rioja, Guido Rodriguez, Filip Ugrinic, Largie Ramazani; Lucas Beltran, Umar Sadiq.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/01/2026 LaLiga Valencia 1-1 Elche 23/04/2023 LaLiga Elche 0-2 Valencia

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Elche 21/03/2026 LaLiga Elche 2-1 Mallorca 14/03/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Elche 08/03/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Elche 01/03/2026 LaLiga Elche 2-2 Espanyol

-Últimos Resultados del Valencia.