Elche - Villareal, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Elche - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports

Madrid, 3 de enero de 2026.

El Elche, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 18 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Villareal este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 4 - 0 en su estadio contra el Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 22 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el cuarto lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ELCHE: Inaki Pena; Victor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas; Alvaro Nunez, Martim Neto, Aleix Febas, Marc Aguado, German Valera; Alvaro Rodriguez, Rafa Mir.

VILLAREAL: Luiz Junior; Pau Navarro, Santiago Mourino, Rafa Marin, Alfonso Pedraza; Nicolas Pepe, Santi Comesana, Daniel Parejo, Alberto Moleiro; Ayoze Perez, Georges Mikautadze.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/02/2023 LaLiga Elche 3-1 Villarreal

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/12/2025 LaLiga Elche 4-0 Rayo 13/12/2025 LaLiga Mallorca 3-1 Elche 07/12/2025 LaLiga Elche 3-0 Girona 28/11/2025 LaLiga Getafe 1-0 Elche 23/11/2025 LaLiga Elche 2-2 Real Madrid

-Últimos Resultados del Villareal.