Eleejah Inisan - Marija Lauva, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros Juniors, Girls

Eleejah Inisan - Marija Lauva: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 31 de mayo de 2026.
La tenista Francesa Eleejah Inisan(615) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros Juniors, Girls a la tenista letona Marija Lauva(0) este domingo a las 11:00.
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-Últimos Resultados de Eleejah Inisan.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/05/2026
| Roland Garros, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Eleejah Inisan
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Julia Avdeeva
|01/06/2025
| Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Victoria Barros
| 2-1 (6-3, 5-7, 6-2)
| Eleejah Inisan
|20/05/2025
| Roland Garros, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Eleejah Inisan
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Maria Lourdes Carle
|18/01/2025
| Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Eleejah Inisan
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Yuliya Perapekhina
|03/06/2024
| Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Kaitlin Quevedo
| 2-1 (6-3, 4-6, 6-0)
| Eleejah Inisan
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