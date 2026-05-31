Eleejah Inisan - Marija Lauva, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros Juniors, Girls

Eleejah Inisan - Marija Lauva: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 31 de mayo de 2026.

La tenista Francesa Eleejah Inisan(615) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros Juniors, Girls a la tenista letona Marija Lauva(0) este domingo a las 11:00.

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-Últimos Resultados de Eleejah Inisan.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 18/05/2026 Roland Garros, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final) Eleejah Inisan 0-2 (2-6, 3-6) Julia Avdeeva 01/06/2025 Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Victoria Barros 2-1 (6-3, 5-7, 6-2) Eleejah Inisan 20/05/2025 Roland Garros, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final) Eleejah Inisan 0-2 (2-6, 1-6) Maria Lourdes Carle 18/01/2025 Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Eleejah Inisan 0-2 (2-6, 4-6) Yuliya Perapekhina 03/06/2024 Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Kaitlin Quevedo 2-1 (6-3, 4-6, 6-0) Eleejah Inisan

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