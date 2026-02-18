Elena Rybakina - Antonia Ruzic, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Duty Free Tennis Championships

Elena Rybakina - Antonia Ruzic: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Dubai Duty Free Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 18 de febrero de 2026.
La tenista Kazaja Elena Rybakina(3) se enfrenta en Octavos de final del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships a la tenista Croata Antonia Ruzic(67) este miércoles a las 11:00.
###WidgetTenis###
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Elena Rybakina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Kimberly Birrell
|12/02/2026
| Qatar Total Open (Cuartos de final)
| Victoria Mboko
| 2-1 (7-5, 4-6, 6-4)
| Elena Rybakina
|11/02/2026
| Qatar Total Open (Octavos de final)
| Qinwen Zheng
| 1-2 (6-4, 2-6, 5-7)
| Elena Rybakina
|10/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Xinyu Wang
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Elena Rybakina
|31/01/2026
| Australian Open WTA (Final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (4-6, 6-4, 4-6)
| Elena Rybakina
-Últimos Resultados de Antonia Ruzic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Antonia Ruzic
| 2-1 (6-1, 6-7, 6-1)
| Anastasia Zakharova
|16/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Antonia Ruzic
| 2-1 (6-1, 5-7, 6-2)
| Emma Raducanu
|13/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Rebecca Sramkova
| 2-1 (5-7, 7-5, 6-1)
| Antonia Ruzic
|06/02/2026
| Qatar Total Open, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Antonia Ruzic
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Yulia Starodubtseva
|01/02/2026
| Transylvania Open (Dieciseisavos de final)
| Antonia Ruzic
| 1-2 (4-6, 7-5, 2-6)
| Yue Yuan