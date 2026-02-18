Elena Rybakina - Antonia Ruzic, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Duty Free Tennis Championships

Elena Rybakina - Antonia Ruzic: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Dubai Duty Free Tennis Championships
Elena Rybakina - Antonia Ruzic: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Dubai Duty Free Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 18 febrero 2026 10:02
Seguir en

Madrid, 18 de febrero de 2026.

La tenista Kazaja Elena Rybakina(3) se enfrenta en Octavos de final del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships a la tenista Croata Antonia Ruzic(67) este miércoles a las 11:00.

###WidgetTenis###

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Elena Rybakina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-1, 6-2) Kimberly Birrell
12/02/2026 Qatar Total Open (Cuartos de final) Victoria Mboko 2-1 (7-5, 4-6, 6-4) Elena Rybakina
11/02/2026 Qatar Total Open (Octavos de final) Qinwen Zheng 1-2 (6-4, 2-6, 5-7) Elena Rybakina
10/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Xinyu Wang 0-2 (2-6, 4-6) Elena Rybakina
31/01/2026 Australian Open WTA (Final) Aryna Sabalenka 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) Elena Rybakina

-Últimos Resultados de Antonia Ruzic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Antonia Ruzic 2-1 (6-1, 6-7, 6-1) Anastasia Zakharova
16/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Antonia Ruzic 2-1 (6-1, 5-7, 6-2) Emma Raducanu
13/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Dieciseisavos de final) Rebecca Sramkova 2-1 (5-7, 7-5, 6-1) Antonia Ruzic
06/02/2026 Qatar Total Open, Qualification (Dieciseisavos de final) Antonia Ruzic 0-2 (2-6, 2-6) Yulia Starodubtseva
01/02/2026 Transylvania Open (Dieciseisavos de final) Antonia Ruzic 1-2 (4-6, 7-5, 2-6) Yue Yuan

Contador

Contenido patrocinado