Elena Rybakina - Diana Shnaider, en directo hoy: sigue el partido de Ningbo Open

Elena Rybakina - Diana Shnaider: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Ningbo Open
Elena Rybakina - Diana Shnaider: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Ningbo Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 24 octubre 2026 10:31
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Madrid, 24 de octubre de 2026.

La tenista kazaja Elena Rybakina(1) se enfrenta en Semifinal del torneo Ningbo Open a la tenista rusa Diana Shnaider(13) este sábado no antes de las 11:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/08/2026 Cincinnati Open (Octavos de final) Diana Shnaider 0-2 (4-6, 4-6) Elena Rybakina
16/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-3, 6-4) Diana Shnaider

Últimos Resultados de Elena Rybakina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/10/2026 Ningbo Open (Cuartos de final) Elena Rybakina 2-1 (6-1, 3-6, 6-1) Katarzyna Kawa
22/10/2026 Ningbo Open (Octavos de final) Elena Rybakina 0-0 (5-0) Polina Kudermetova
03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Elena Rybakina 1-2 (6-3, 4-6, 3-6) Alina Charaeva
12/09/2026 US Open WTA (Final) Aryna Sabalenka 1-2 (4-6, 7-5, 2-6) Elena Rybakina
11/09/2026 US Open WTA (Semifinal) Coco Gauff 1-2 (6-3, 4-6, 4-6) Elena Rybakina

Últimos Resultados de Diana Shnaider

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/10/2026 Ningbo Open (Cuartos de final) Iva Jovic 1-2 (3-6, 6-4, 1-6) Diana Shnaider
22/10/2026 Ningbo Open (Octavos de final) Alexandra Eala 0-2 (5-7, 4-6) Diana Shnaider
20/10/2026 Ningbo Open (Dieciseisavos de final) Yulia Putintseva 0-2 (5-7, 6-7) Diana Shnaider
16/10/2026 Wuhan Tennis Open (Cuartos de final) Diana Shnaider 0-2 (6-7, 1-6) Jelena Ostapenko
15/10/2026 Wuhan Tennis Open (Octavos de final) Karolina Muchova 0-2 (5-7, 3-6) Diana Shnaider
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