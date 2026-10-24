Elena Rybakina - Diana Shnaider, en directo hoy: sigue el partido de Ningbo Open

Elena Rybakina - Diana Shnaider: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Ningbo Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 24 de octubre de 2026.
La tenista kazaja Elena Rybakina(1) se enfrenta en Semifinal del torneo Ningbo Open a la tenista rusa Diana Shnaider(13) este sábado no antes de las 11:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/08/2026
| Cincinnati Open (Octavos de final)
| Diana Shnaider
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Elena Rybakina
|16/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Diana Shnaider
Últimos Resultados de Elena Rybakina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/10/2026
| Ningbo Open (Cuartos de final)
| Elena Rybakina
| 2-1 (6-1, 3-6, 6-1)
| Katarzyna Kawa
|22/10/2026
| Ningbo Open (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 0-0 (5-0)
| Polina Kudermetova
|03/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Elena Rybakina
| 1-2 (6-3, 4-6, 3-6)
| Alina Charaeva
|12/09/2026
| US Open WTA (Final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (4-6, 7-5, 2-6)
| Elena Rybakina
|11/09/2026
| US Open WTA (Semifinal)
| Coco Gauff
| 1-2 (6-3, 4-6, 4-6)
| Elena Rybakina
Últimos Resultados de Diana Shnaider
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/10/2026
| Ningbo Open (Cuartos de final)
| Iva Jovic
| 1-2 (3-6, 6-4, 1-6)
| Diana Shnaider
|22/10/2026
| Ningbo Open (Octavos de final)
| Alexandra Eala
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Diana Shnaider
|20/10/2026
| Ningbo Open (Dieciseisavos de final)
| Yulia Putintseva
| 0-2 (5-7, 6-7)
| Diana Shnaider
|16/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Cuartos de final)
| Diana Shnaider
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Jelena Ostapenko
|15/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Octavos de final)
| Karolina Muchova
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Diana Shnaider