Elena Rybakina - Diana Shnaider, en directo hoy: sigue el partido de Porsche Tennis Grand Prix

Elena Rybakina - Diana Shnaider: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Porsche Tennis Grand Prix - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de abril de 2026.
La tenista Kazaja Elena Rybakina(2) se enfrenta en Octavos de final del torneo Porsche Tennis Grand Prix a la tenista Rusa Diana Shnaider(19) este jueves a las 17:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Elena Rybakina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/03/2026
| Miami Open (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Elena Rybakina
|25/03/2026
| Miami Open (Cuartos de final)
| Elena Rybakina
| 2-1 (2-6, 6-3, 6-4)
| Jessica Pegula
|24/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Talia Gibson
|22/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Marta Kostyuk
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Yulia Putintseva
-Últimos Resultados de Diana Shnaider.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final)
| Tamara Korpatsch
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Diana Shnaider
|03/04/2026
| Credit One Charleston Open (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (3-6, 6-3, 6-2)
| Diana Shnaider
|02/04/2026
| Credit One Charleston Open (Octavos de final)
| Leylah Fernandez
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Diana Shnaider
|01/04/2026
| Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final)
| Katie Volynets
| 0-2 (5-7, 5-7)
| Diana Shnaider
|21/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Diana Shnaider
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Belinda Bencic