Elena Rybakina - Katie Boulter, en directo hoy: sigue el partido de HSBC Championships

Elena Rybakina - Katie Boulter: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de HSBC Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de junio de 2026.
La tenista kazaja Elena Rybakina(2) se enfrenta en Cuartos de final del torneo HSBC Championships a la tenista británica Katie Boulter(73) este viernes a las 17:40.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/03/2025
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-0, 7-5)
| Katie Boulter
|08/07/2023
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Katie Boulter
| 0-2 (1-6, 1-6)
| Elena Rybakina
-Últimos Resultados de Elena Rybakina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/06/2026
| HSBC Championships (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-1 (6-7, 7-5, 6-0)
| Tatjana Maria
|27/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Yulia Starodubtseva
| 2-1 (3-6, 6-1, 7-6)
| Elena Rybakina
|25/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Veronika Erjavec
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Elena Rybakina
|13/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (2-6, 6-4, 6-4)
| Elena Rybakina
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Karolina Pliskova
| 0-2 (0-6, 2-6)
| Elena Rybakina
-Últimos Resultados de Katie Boulter.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/06/2026
| HSBC Championships (Octavos de final)
| Jaqueline Cristian
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Katie Boulter
|09/06/2026
| HSBC Championships (Dieciseisavos de final)
| Katie Boulter
| 2-1 (3-6, 7-6, 7-5)
| Leylah Fernandez
|28/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Katie Boulter
| 1-2 (7-5, 4-6, 2-6)
| Anastasia Potapova
|25/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Akasha Urhobo
| 1-2 (4-6, 6-4, 4-6)
| Katie Boulter
|13/05/2026
| Paris (Octavos de final)
| Anastasia Zakharova
| 2-1 (6-3, 3-6, 6-4)
| Katie Boulter