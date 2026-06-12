Elena Rybakina - Katie Boulter, en directo hoy: sigue el partido de HSBC Championships

Elena Rybakina - Katie Boulter: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de HSBC Championships
Elena Rybakina - Katie Boulter: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de HSBC Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 12 junio 2026 17:39
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Madrid, 12 de junio de 2026.

La tenista kazaja Elena Rybakina(2) se enfrenta en Cuartos de final del torneo HSBC Championships a la tenista británica Katie Boulter(73) este viernes a las 17:40.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/03/2025 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-0, 7-5) Katie Boulter
08/07/2023 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Katie Boulter 0-2 (1-6, 1-6) Elena Rybakina

-Últimos Resultados de Elena Rybakina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/06/2026 HSBC Championships (Octavos de final) Elena Rybakina 2-1 (6-7, 7-5, 6-0) Tatjana Maria
27/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Yulia Starodubtseva 2-1 (3-6, 6-1, 7-6) Elena Rybakina
25/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Veronika Erjavec 0-2 (2-6, 2-6) Elena Rybakina
13/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Elina Svitolina 2-1 (2-6, 6-4, 6-4) Elena Rybakina
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Karolina Pliskova 0-2 (0-6, 2-6) Elena Rybakina

-Últimos Resultados de Katie Boulter.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/06/2026 HSBC Championships (Octavos de final) Jaqueline Cristian 0-2 (1-6, 3-6) Katie Boulter
09/06/2026 HSBC Championships (Dieciseisavos de final) Katie Boulter 2-1 (3-6, 7-6, 7-5) Leylah Fernandez
28/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Katie Boulter 1-2 (7-5, 4-6, 2-6) Anastasia Potapova
25/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Akasha Urhobo 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) Katie Boulter
13/05/2026 Paris (Octavos de final) Anastasia Zakharova 2-1 (6-3, 3-6, 6-4) Katie Boulter

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