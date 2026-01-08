Elena Rybakina - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Brisbane International

Elena Rybakina - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Brisbane International
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 8 enero 2026 2:32
Madrid, 8 de enero de 2026.

La tenista Kazaja Elena Rybakina(5) se enfrenta en Octavos de final del torneo Brisbane International a la tenista Española Paula Badosa(25) este jueves a las 03:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/02/2025 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Elena Rybakina 2-1 (4-6, 7-6, 7-6) Paula Badosa
26/03/2023 Miami Open (Dieciseisavos de final) Elena Rybakina 2-1 (3-6, 7-5, 6-3) Paula Badosa
13/03/2023 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-3, 7-5) Paula Badosa

-Últimos Resultados de Elena Rybakina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-3, 7-5) Shuai Zhang
08/11/2025 WTA Finals, Final Stage (Final) Aryna Sabalenka 0-2 (3-6, 6-7) Elena Rybakina
07/11/2025 WTA Finals, Final Stage (Semifinal) Elena Rybakina 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) Jessica Pegula
05/11/2025 WTA Finals, Serena Williams Group (Round Robin) Elena Rybakina 2-0 (6-4, 6-4) Ekaterina Alexandrova
03/11/2025 WTA Finals, Serena Williams Group (Round Robin) Iga Swiatek 1-2 (6-3, 1-6, 0-6) Elena Rybakina

-Últimos Resultados de Paula Badosa.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Marie Bouzkova 1-2 (7-6, 4-6, 2-6) Paula Badosa
28/09/2025 China Open (Dieciseisavos de final) Karolina Muchova 0-0 (4-2) Paula Badosa
26/09/2025 China Open (Treintaidosavos de final) Antonia Ruzic 0-2 (3-6, 6-7) Paula Badosa
17/09/2025 Billie Jean King Cup Finals (Cuartos de final) Paula Badosa 1-2 (7-5, 2-6, 5-7) Elina Svitolina
30/06/2025 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Paula Badosa 1-2 (2-6, 6-3, 4-6) Katie Boulter

