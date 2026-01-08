Elena Rybakina - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Brisbane International

Elena Rybakina - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Brisbane International - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de enero de 2026.
La tenista Kazaja Elena Rybakina(5) se enfrenta en Octavos de final del torneo Brisbane International a la tenista Española Paula Badosa(25) este jueves a las 03:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/02/2025
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-1 (4-6, 7-6, 7-6)
| Paula Badosa
|26/03/2023
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-1 (3-6, 7-5, 6-3)
| Paula Badosa
|13/03/2023
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Paula Badosa
-Últimos Resultados de Elena Rybakina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Shuai Zhang
|08/11/2025
| WTA Finals, Final Stage (Final)
| Aryna Sabalenka
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Elena Rybakina
|07/11/2025
| WTA Finals, Final Stage (Semifinal)
| Elena Rybakina
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-3)
| Jessica Pegula
|05/11/2025
| WTA Finals, Serena Williams Group (Round Robin)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Ekaterina Alexandrova
|03/11/2025
| WTA Finals, Serena Williams Group (Round Robin)
| Iga Swiatek
| 1-2 (6-3, 1-6, 0-6)
| Elena Rybakina
-Últimos Resultados de Paula Badosa.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Marie Bouzkova
| 1-2 (7-6, 4-6, 2-6)
| Paula Badosa
|28/09/2025
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Karolina Muchova
| 0-0 (4-2)
| Paula Badosa
|26/09/2025
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Antonia Ruzic
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Paula Badosa
|17/09/2025
| Billie Jean King Cup Finals (Cuartos de final)
| Paula Badosa
| 1-2 (7-5, 2-6, 5-7)
| Elina Svitolina
|30/06/2025
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Paula Badosa
| 1-2 (2-6, 6-3, 4-6)
| Katie Boulter