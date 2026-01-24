Elena Rybakina - Tereza Valentova, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Elena Rybakina - Tereza Valentova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Australian Open WTA
Elena Rybakina - Tereza Valentova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Australian Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 24 enero 2026 8:02
Madrid, 24 de enero de 2026.

La tenista Kazaja Elena Rybakina(5) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Australian Open WTA a la tenista Checa Tereza Valentova(54) este sábado a las 09:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/08/2025 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-3, 7-6) Tereza Valentova

-Últimos Resultados de Elena Rybakina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Elena Rybakina 2-0 (7-5, 6-2) Varvara Gracheva
20/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-4, 6-3) Kaja Juvan
09/01/2026 Brisbane International (Cuartos de final) Elena Rybakina 1-2 (2-6, 6-2, 4-6) Karolina Muchova
08/01/2026 Brisbane International (Octavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-3, 6-2) Paula Badosa
06/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-3, 7-5) Shuai Zhang

-Últimos Resultados de Tereza Valentova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Linda Fruhvirtova 1-2 (5-7, 6-2, 3-6) Tereza Valentova
20/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Tereza Valentova 2-0 (6-4, 6-4) Maya Joint
14/01/2026 Adelaide International (Octavos de final) Tereza Valentova 0-2 (4-6, 1-6) Madison Keys
13/01/2026 Adelaide International (Dieciseisavos de final) Jelena Ostapenko 0-1 (5-7, 2-3) Tereza Valentova
11/01/2026 Adelaide International, Qualification (Sin Definir) Vera Zvonareva 0-2 (6-7, 0-6) Tereza Valentova

