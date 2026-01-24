Elena Rybakina - Tereza Valentova, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Elena Rybakina - Tereza Valentova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Australian Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 24 de enero de 2026.
La tenista Kazaja Elena Rybakina(5) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Australian Open WTA a la tenista Checa Tereza Valentova(54) este sábado a las 09:00.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/08/2025
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Tereza Valentova
-Últimos Resultados de Elena Rybakina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Varvara Gracheva
|20/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Kaja Juvan
|09/01/2026
| Brisbane International (Cuartos de final)
| Elena Rybakina
| 1-2 (2-6, 6-2, 4-6)
| Karolina Muchova
|08/01/2026
| Brisbane International (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Paula Badosa
|06/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Shuai Zhang
-Últimos Resultados de Tereza Valentova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Linda Fruhvirtova
| 1-2 (5-7, 6-2, 3-6)
| Tereza Valentova
|20/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Tereza Valentova
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Maya Joint
|14/01/2026
| Adelaide International (Octavos de final)
| Tereza Valentova
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Madison Keys
|13/01/2026
| Adelaide International (Dieciseisavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 0-1 (5-7, 2-3)
| Tereza Valentova
|11/01/2026
| Adelaide International, Qualification (Sin Definir)
| Vera Zvonareva
| 0-2 (6-7, 0-6)
| Tereza Valentova