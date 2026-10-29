Elena Rybakina - Yulia Putintseva, en directo hoy: sigue el partido de Pan Pacific Open

Madrid, 29 de octubre de 2026.
La tenista kazaja Elena Rybakina(1) se enfrenta en Octavos de final del torneo Pan Pacific Open a la tenista kazaja Yulia Putintseva(67) este jueves no antes de las 09:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Yulia Putintseva
|01/05/2024
| Madrid Open (Cuartos de final)
| Yulia Putintseva
| 1-2 (6-4, 6-7, 5-7)
| Elena Rybakina
Últimos Resultados de Elena Rybakina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/10/2026
| Ningbo Open (Final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Leylah Fernandez
|24/10/2026
| Ningbo Open (Semifinal)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Diana Shnaider
|23/10/2026
| Ningbo Open (Cuartos de final)
| Elena Rybakina
| 2-1 (6-1, 3-6, 6-1)
| Katarzyna Kawa
|22/10/2026
| Ningbo Open (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 0-0 (5-0)
| Polina Kudermetova
|03/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Elena Rybakina
| 1-2 (6-3, 4-6, 3-6)
| Alina Charaeva
Últimos Resultados de Yulia Putintseva
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/10/2026
| Pan Pacific Open (Dieciseisavos de final)
| Yulia Putintseva
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-1)
| Maria Sakkari
|25/10/2026
| Pan Pacific Open, Qualification (Sin Definir)
| Sayaka Ishii
| 1-2 (6-4, 2-6, 3-6)
| Yulia Putintseva
|24/10/2026
| Pan Pacific Open, Qualification (Sin Definir)
| Hayu Kinoshita
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Yulia Putintseva
|20/10/2026
| Ningbo Open (Dieciseisavos de final)
| Yulia Putintseva
| 0-2 (5-7, 6-7)
| Diana Shnaider
|18/10/2026
| Ningbo Open, Qualification (Sin Definir)
| Alycia Parks
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Yulia Putintseva