Elena Rybakina - Yulia Putintseva, en directo hoy: sigue el partido de Pan Pacific Open

Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 29 octubre 2026 9:27
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Madrid, 29 de octubre de 2026.

La tenista kazaja Elena Rybakina(1) se enfrenta en Octavos de final del torneo Pan Pacific Open a la tenista kazaja Yulia Putintseva(67) este jueves no antes de las 09:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-3, 6-3) Yulia Putintseva
01/05/2024 Madrid Open (Cuartos de final) Yulia Putintseva 1-2 (6-4, 6-7, 5-7) Elena Rybakina

Últimos Resultados de Elena Rybakina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/10/2026 Ningbo Open (Final) Elena Rybakina 2-0 (6-2, 6-2) Leylah Fernandez
24/10/2026 Ningbo Open (Semifinal) Elena Rybakina 2-0 (6-3, 7-5) Diana Shnaider
23/10/2026 Ningbo Open (Cuartos de final) Elena Rybakina 2-1 (6-1, 3-6, 6-1) Katarzyna Kawa
22/10/2026 Ningbo Open (Octavos de final) Elena Rybakina 0-0 (5-0) Polina Kudermetova
03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Elena Rybakina 1-2 (6-3, 4-6, 3-6) Alina Charaeva

Últimos Resultados de Yulia Putintseva

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/10/2026 Pan Pacific Open (Dieciseisavos de final) Yulia Putintseva 2-1 (6-4, 3-6, 6-1) Maria Sakkari
25/10/2026 Pan Pacific Open, Qualification (Sin Definir) Sayaka Ishii 1-2 (6-4, 2-6, 3-6) Yulia Putintseva
24/10/2026 Pan Pacific Open, Qualification (Sin Definir) Hayu Kinoshita 0-2 (5-7, 2-6) Yulia Putintseva
20/10/2026 Ningbo Open (Dieciseisavos de final) Yulia Putintseva 0-2 (5-7, 6-7) Diana Shnaider
18/10/2026 Ningbo Open, Qualification (Sin Definir) Alycia Parks 0-2 (2-6, 2-6) Yulia Putintseva

Elena Rybakina se lleva el juego y domina ahora 4-1.

Elena Rybakina se lleva el juego y domina ahora 4-1.

Elena Rybakina rompe el servicio de Yulia Putintseva y se pone 3-1 por delante.

Elena Rybakina rompe el servicio de Yulia Putintseva y se pone 3-1 por delante.

Elena Rybakina se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Elena Rybakina se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Yulia Putintseva gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Yulia Putintseva gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Elena Rybakina gana el primer juego y domina 1-0

Elena Rybakina gana el primer juego y domina 1-0

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