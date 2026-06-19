Elina Svitolina - Alexandra Eala, en directo hoy: sigue el partido de Grass Court Championships

Elina Svitolina - Alexandra Eala: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Grass Court Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de junio de 2026.
La tenista ucraniana Elina Svitolina(8) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Grass Court Championships a la tenista filipina Alexandra Eala(35) este viernes no antes de las 17:30.
-Últimos Resultados de Elina Svitolina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/06/2026
| Grass Court Championships (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Eva Lys
|16/06/2026
| Grass Court Championships (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 1-0 (6-1, 4-1)
| Anna Kalinskaya
|02/06/2026
| Roland Garros WTA (Cuartos de final)
| Elina Svitolina
| 1-2 (3-6, 6-2, 2-6)
| Marta Kostyuk
|31/05/2026
| Roland Garros WTA (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-0)
| Belinda Bencic
|29/05/2026
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Tamara Korpatsch
-Últimos Resultados de Alexandra Eala.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/06/2026
| Grass Court Championships (Octavos de final)
| Alexandra Eala
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Elena Rybakina
|17/06/2026
| Grass Court Championships (Dieciseisavos de final)
| Donna Vekic
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Alexandra Eala
|10/06/2026
| HSBC Championships (Octavos de final)
| Iva Jovic
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Alexandra Eala
|09/06/2026
| HSBC Championships (Dieciseisavos de final)
| Shuai Zhang
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Alexandra Eala
|07/06/2026
| Birmingham (Final)
| Alexandra Eala
| 2-1 (5-7, 6-3, 7-5)
| Nikola Bartunkova