Elina Svitolina - Alexandra Eala, en directo hoy: sigue el partido de Grass Court Championships

Elina Svitolina - Alexandra Eala: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Grass Court Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 19 de junio de 2026.

La tenista ucraniana Elina Svitolina(8) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Grass Court Championships a la tenista filipina Alexandra Eala(35) este viernes no antes de las 17:30.

-Últimos Resultados de Elina Svitolina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 18/06/2026 Grass Court Championships (Octavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-3, 6-2) Eva Lys 16/06/2026 Grass Court Championships (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 1-0 (6-1, 4-1) Anna Kalinskaya 02/06/2026 Roland Garros WTA (Cuartos de final) Elina Svitolina 1-2 (3-6, 6-2, 2-6) Marta Kostyuk 31/05/2026 Roland Garros WTA (Octavos de final) Elina Svitolina 2-1 (4-6, 6-4, 6-0) Belinda Bencic 29/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-2, 6-3) Tamara Korpatsch

-Últimos Resultados de Alexandra Eala.