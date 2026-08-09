Elina Svitolina - Amanda Anisimova, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 9 agosto 2026 5:16
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Madrid, 9 de agosto de 2026.

La tenista ucraniana Elina Svitolina(10) se enfrenta en Octavos de final del torneo National Bank Open a la tenista estadounidense Amanda Anisimova(9) este domingo no antes de las 02:40.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/08/2025 National Bank Open (Octavos de final) Amanda Anisimova 0-2 (4-6, 1-6) Elina Svitolina

Últimos Resultados de Elina Svitolina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-1, 6-1) Anastasia Potapova
04/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Elina Svitolina 2-1 (6-7, 7-6, 6-4) Jessica Bouzas Maneiro
01/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final) Alexandra Eala 2-0 (6-3, 6-4) Elina Svitolina
31/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Polina Kudermetova 0-2 (6-7, 4-6) Elina Svitolina
30/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Elina Svitolina 0-2 (5-7, 2-6) Daria Snigur

Últimos Resultados de Amanda Anisimova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Nikola Bartunkova 1-2 (6-3, 0-6, 4-6) Amanda Anisimova
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Lanlana Tararudee 0-0 () Amanda Anisimova
04/07/2026 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Amanda Anisimova 1-2 (6-3, 2-6, 3-6) Madison Keys
02/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Amanda Anisimova 2-1 (6-2, 4-6, 7-6) Sofia Kenin
30/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Amanda Anisimova 2-0 (6-3, 6-2) Lina Gjorcheska

Elina Svitolina convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-4.

Elina Svitolina convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-4.

Amanda Anisimova se lleva el juego y ahora cae por 4-5.

Amanda Anisimova se lleva el juego y ahora cae por 4-5.

Amanda Anisimova consigue romper a Elina Svitolina y ahora solo pierde por 3-5.

Amanda Anisimova consigue romper a Elina Svitolina y ahora solo pierde por 3-5.

Amanda Anisimova se lleva el juego y ahora cae por 2-5.

Amanda Anisimova se lleva el juego y ahora cae por 2-5.

Elina Svitolina convierte el punto de juego y domina ahora 5-1.

Elina Svitolina convierte el punto de juego y domina ahora 5-1.

Elina Svitolina rompe el servicio de Amanda Anisimova, tomando una ventaja de 4-1 en el 2.º set.

Elina Svitolina rompe el servicio de Amanda Anisimova, tomando una ventaja de 4-1 en el 2.º set.

Amanda Anisimova consigue romper a Elina Svitolina y ahora solo pierde por 1-3.

Amanda Anisimova consigue romper a Elina Svitolina y ahora solo pierde por 1-3.

Elina Svitolina rompe el servicio de Amanda Anisimova, tomando una ventaja de 3-0 en el 2.º set.

Elina Svitolina rompe el servicio de Amanda Anisimova, tomando una ventaja de 3-0 en el 2.º set.

Elina Svitolina convierte el punto de juego y domina ahora 2-0.

Elina Svitolina convierte el punto de juego y domina ahora 2-0.

Elina Svitolina rompe el servicio de su rival en el primer juego del 2.º set.

Elina Svitolina rompe el servicio de su rival en el primer juego del 2.º set.

Inicio del segundo set. Amanda Anisimova servirá primero.

Inicio del segundo set. Amanda Anisimova servirá primero.

Elina Svitolina convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-2.

Elina Svitolina convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-2.

Amanda Anisimova convierte el punto de juego y ahora está 2-5 por detrás.

Amanda Anisimova convierte el punto de juego y ahora está 2-5 por detrás.

Elina Svitolina se lleva el juego y domina ahora 5-1.

Elina Svitolina se lleva el juego y domina ahora 5-1.

Amanda Anisimova convierte el punto de juego y ahora está 1-4 por detrás.

Amanda Anisimova convierte el punto de juego y ahora está 1-4 por detrás.

Elina Svitolina se lleva el juego y domina ahora 4-0.

Elina Svitolina se lleva el juego y domina ahora 4-0.

Elina Svitolina rompe el servicio de Amanda Anisimova y se pone 3-0 por delante.

Elina Svitolina rompe el servicio de Amanda Anisimova y se pone 3-0 por delante.

Elina Svitolina se lleva el juego y domina ahora 2-0.

Elina Svitolina se lleva el juego y domina ahora 2-0.

¡Break para Elina Svitolina en el juego inicial del primer set!

¡Break para Elina Svitolina en el juego inicial del primer set!

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