Elina Svitolina - Amanda Anisimova, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Madrid, 9 de agosto de 2026.

La tenista ucraniana Elina Svitolina(10) se enfrenta en Octavos de final del torneo National Bank Open a la tenista estadounidense Amanda Anisimova(9) este domingo no antes de las 02:40.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 04/08/2025 National Bank Open (Octavos de final) Amanda Anisimova 0-2 (4-6, 1-6) Elina Svitolina

Últimos Resultados de Elina Svitolina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-1, 6-1) Anastasia Potapova 04/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Elina Svitolina 2-1 (6-7, 7-6, 6-4) Jessica Bouzas Maneiro 01/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final) Alexandra Eala 2-0 (6-3, 6-4) Elina Svitolina 31/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Polina Kudermetova 0-2 (6-7, 4-6) Elina Svitolina 30/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Elina Svitolina 0-2 (5-7, 2-6) Daria Snigur

Últimos Resultados de Amanda Anisimova