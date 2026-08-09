Elina Svitolina - Amanda Anisimova, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Madrid, 9 de agosto de 2026.
La tenista ucraniana Elina Svitolina(10) se enfrenta en Octavos de final del torneo National Bank Open a la tenista estadounidense Amanda Anisimova(9) este domingo no antes de las 02:40.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/08/2025
| National Bank Open (Octavos de final)
| Amanda Anisimova
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Elina Svitolina
Últimos Resultados de Elina Svitolina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Anastasia Potapova
|04/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (6-7, 7-6, 6-4)
| Jessica Bouzas Maneiro
|01/08/2026
| Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final)
| Alexandra Eala
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Elina Svitolina
|31/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Polina Kudermetova
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Elina Svitolina
|30/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Daria Snigur
Últimos Resultados de Amanda Anisimova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Nikola Bartunkova
| 1-2 (6-3, 0-6, 4-6)
| Amanda Anisimova
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Lanlana Tararudee
| 0-0 ()
| Amanda Anisimova
|04/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Amanda Anisimova
| 1-2 (6-3, 2-6, 3-6)
| Madison Keys
|02/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Amanda Anisimova
| 2-1 (6-2, 4-6, 7-6)
| Sofia Kenin
|30/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Amanda Anisimova
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Lina Gjorcheska