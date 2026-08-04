Elina Svitolina - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Elina Svitolina - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de National Bank Open
Elina Svitolina - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 4 agosto 2026 16:01
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Madrid, 4 de agosto de 2026.

La tenista ucraniana Elina Svitolina(10) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo National Bank Open a la tenista española Jessica Bouzas Maneiro(59) este martes no antes de las 17:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/05/2025 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-4, 7-6) Jessica Bouzas Maneiro
18/04/2025 Open Capfinances Rouen Metropole (Cuartos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-3, 6-2) Jessica Bouzas Maneiro
15/08/2024 Western & Southern Open (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-4, 6-1) Jessica Bouzas Maneiro

Últimos Resultados de Elina Svitolina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final) Alexandra Eala 2-0 (6-3, 6-4) Elina Svitolina
31/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Polina Kudermetova 0-2 (6-7, 4-6) Elina Svitolina
30/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Elina Svitolina 0-2 (5-7, 2-6) Daria Snigur
25/06/2026 Bad Homburg Open (Cuartos de final) Xinyu Wang 0-0 () Elina Svitolina
23/06/2026 Bad Homburg Open (Octavos de final) Liudmila Samsonova 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) Elina Svitolina

Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 2-0 (6-2, 6-4) Ariana Arseneault
20/07/2026 Livesport Prague Open (Dieciseisavos de final) Marie Bouzkova 2-0 (7-5, 7-5) Jessica Bouzas Maneiro
13/07/2026 Athens Open (Dieciseisavos de final) Qinwen Zheng 2-0 (7-5, 6-1) Jessica Bouzas Maneiro
03/07/2026 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-1, 6-3) Jessica Bouzas Maneiro
01/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Dayana Yastremska 1-2 (3-6, 7-6, 2-6) Jessica Bouzas Maneiro

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