Elina Svitolina - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Elina Svitolina - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de agosto de 2026.
La tenista ucraniana Elina Svitolina(10) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo National Bank Open a la tenista española Jessica Bouzas Maneiro(59) este martes no antes de las 17:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/05/2025
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|18/04/2025
| Open Capfinances Rouen Metropole (Cuartos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Jessica Bouzas Maneiro
|15/08/2024
| Western & Southern Open (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Jessica Bouzas Maneiro
Últimos Resultados de Elina Svitolina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/08/2026
| Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final)
| Alexandra Eala
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Elina Svitolina
|31/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Polina Kudermetova
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Elina Svitolina
|30/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Daria Snigur
|25/06/2026
| Bad Homburg Open (Cuartos de final)
| Xinyu Wang
| 0-0 ()
| Elina Svitolina
|23/06/2026
| Bad Homburg Open (Octavos de final)
| Liudmila Samsonova
| 1-2 (6-3, 3-6, 2-6)
| Elina Svitolina
Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Ariana Arseneault
|20/07/2026
| Livesport Prague Open (Dieciseisavos de final)
| Marie Bouzkova
| 2-0 (7-5, 7-5)
| Jessica Bouzas Maneiro
|13/07/2026
| Athens Open (Dieciseisavos de final)
| Qinwen Zheng
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Jessica Bouzas Maneiro
|03/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Jessica Bouzas Maneiro
|01/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Dayana Yastremska
| 1-2 (3-6, 7-6, 2-6)
| Jessica Bouzas Maneiro